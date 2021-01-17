«صحة دبي» تواصل استقبال المستهدفين من تطعيم «كوفيد 19»

المصدر: دبي – البيان الصحي

تحت شعار «التطعيم أمان واطمئنان»، تواصل هيئة الصحة في دبي استقبال المستهدفين من التطعيم ضد «كوفيد 19»، في مراكزها الصحية المنتشرة في ربوع الإمارة، والتي توافق في معاييرها الطبية ومناخها الصحي الآمن أعلى المواصفات والاشتراطات والبروتوكولات في العالم، إضافة إلى مستوياتها الفخمة التي تضاهي مثيلاتها في أكثر الدول والمدن تقدماً.

وتوفر الهيئة التطعيم ضد «كوفيد 19» بالمجان لكل من: كبار المواطنين والمقيمين للفئة العمرية «60 سنة فما فوق»، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والمنتسبين لخط الدفاع الأول في القطاعين «الحكومي والخاص»، والعاملين في المهن الحيوية التي تقتضي مواجه مباشرة مع المتعاملين.

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