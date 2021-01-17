العمل على الحاسوب طويلاً يهددك بمتلازمة النفق الرسغي

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أن العمل على الحاسوب لمدة طويلة يرفع خطر الإصابة بما يعرف بمتلازمة النفق الرسغي وهو نفق في نطاق الرسغ تمر عبره الأوتار والأعصاب. وإذا تعرضت أنسجته للتورم، تقع الأعصاب تحت ضغط، ما يؤدي بدوره إلى الشعور بالمتاعب. ويشعر المريض بالألم حينما يضيق عصب في الرسغ بفعل التحميل الخاطئ أو الزائد عن الحد مثلاً.

وفي البداية تظهر أعراض المتلازمة في صورة وخز أو تنميل في اليد مثلاً، لا سيما في الإبهام والسبابة والوسطى، وغالباً ما تظهر الآلام ليلاً.

وفي وقت لاحق يمكن أن يمتد الألم ليشمل الساعد وصولاً إلى الكتف ومؤخرة العنق.

وعادة ما تكون فرص الشفاء جيدة جداً عند الاكتشاف المبكر للإصابة. وللوقاية من هذه المتلازمة يجب استخدام لوحة مفاتيح وفأرة تتمتعان بتصميم مريح، مع مراعاة أخذ فترة راحة قصيرة من وقت إلى آخر لتعويض الحركات الرتيبة أثناء العمل على الحاسوب مثل نقر الأزرار أو الفأرة.

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