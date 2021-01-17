ارتداء ملابس أنيقة يجعلك تميل لخيارات طعام صحية

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

اكتشف باحثون صينيون أن ارتداء ملابس أنيقة يجعلك أكثر ميلاً لطلب أطعمة صحية في المطعم. ووجدت سلسلة من الدراسات أن رواد المطاعم الذين يرتدون بدلات وغيرها من الملابس الرسمية، يلجؤون إلى خيارات طعام صحية أكثر من أولئك الذين يأكلون وهم يرتدون القمصان والجينز.

ويعتقد فريق البحث أن ارتداء ملابس أنيقة أثناء تناول الطعام يجعل المستهلكين أكثر اهتماماً بالانطباع الذي يتركونه، مما يدفعهم إلى خيارات أفضل، مثل تفضيل السلطة على الهامبرغر. ووجد الباحثون أن الملابس الرسمية عززت احترام الذات وأدت إلى اختيارات غذائية صحية.

وكشفت النتائج التي نُشرت في مجلة Business Research أن ارتداء الملابس غير الرسمية دفع المستهلكين إلى تقدير الراحة والاسترخاء، وتوجهوا نحو أطعمة ألذ وغير صحية، في حين أن الطلاب الذين يرتدون بدلة وربطة عنق شعروا بضبط أكبر للنفس مما أدى إلى خيارات طعام صحية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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