نسب مروّعة لوفيات المواليد بسبب التلوث

المصدر: (دبي- البيان الصحي)

تسبب تلوث الهواء بوفاة 476 ألف مولود جديد سنة 2019، غالبيتهم في الهند وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفق دراسة حديثة أظهرت أن السبب الكامن وراء هذه الوفيات في ثلاثة أرباع الحالات هو الدخان السام الصادر عن الوقود المستخدم للطبخ.

وقد توفي أكثر من 116 ألف رضيع هندي في الشهر الأوّل من عمره بسبب تلوّث الهواء و236 ألفاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب تقرير «ستايت أوف غلوبال اير 2020» الذي استند إلى معطيات جمعها معهدان أميركيان هما «هيلث إيفيكتس إنستيتوت» و«هيلث ميتريكس أند إيفالواشن».

وأفاد القيّمون على هذا التقرير بوجود مزيد من الأدلة التي تسمح بالربط بين تعرض الأمهات لتلوث الهواء خلال الحمل، وارتفاع خطر ولادة الأطفال قبل أوانهم أو بوزن منخفض جداً.

وقال دان غرينباوم رئيس معهد «هيلث إيفيكتس إنستيتوت»: إن «تلوّث الهواء الناجم عن وقود الطهو السيئ النوعية لا يزال سبباً رئيساً لوفاة هؤلاء الأطفال الصغار، بالرغم من تراجع اتّكال الأسر عليه». وتشتدّ وطأة هذه المشكلة خصوصاً في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب غرينباوم.

وكان تلوّث الهواء السبب وراء 6.7 ملايين حالة وفاة في المجموع سنة 2019، بحسب هذه الدراسة التي أظهرت أنه رابع سبب للوفيات في العالم.

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