إقبال متواصل على التطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك»

المصدر: دبي - البيان الصحي

واصلت مراكز هيئة الصحة بدبي المخصصة للتطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك»، المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19»، استقبال كبار المسؤولين في دوائر وهيئات حكومة دبي، وكذلك المستهدفين من التطعيم من كبار المواطنين والمقيمين، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، والمنتسبين لخط الدفاع الأول من القطاع الصحي ومختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة، إلى جانب العاملين في المهن الحيوية ممن يتعاملون مباشرة مع الجمهور، فيما يزداد الإقبال يوماً بعد الآخر على المراكز من قبل المستهدفين.

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