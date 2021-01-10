تحذير من خطر أدوية الروماتيزم

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

حذر أطباء الرابطة الألمانية لأخصائي أمراض الروماتيزم من أعراض جانبية محتملة يمكن أن تتسبب فيها أدوية الروماتيزم لاسيما على أداء وظائف الكلى لدى كبار السن.

ونشرت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنية خبراً على موقعها الإلكتروني ذكرت فيه المخاطر التي قد تنجم عن تناول أدوية الروماتيزم عند كبار السن، والتي قد تؤثر سلبياً على أداء وظائف الكلى.

وأرجعت أخصائية أمراض الروماتيزم دكتوره زيلكه تسينكه من برلين سبب تلك المخاطر إلى أن وظائف الكلى تتراجع بطبيعتها لدى كبار السن.

وأضافت الطبيبة الألمانية: «ينبغي أن يتم وصف علاج الروماتيزم وفقاً لحالة كل مريض واحتياجاته الخاصة، بحيث يتم مراعاة نوعية الأدوية الأخرى التي يتلقاها المريض والانتباه بصفة خاصة إلى تأثير تناول هذه الأدوية مع غيرها على وظائف الكلى، لاسيما لدى كبار السن من المرضى».

ولتحقيق ذلك أوصت تسينكه بضرورة قيام المريض بتسجيل جميع الأدوية التي يتناولونها بدقة كاملة، كي يتسنى للطبيب اتباع العلاج الدوائي المناسب مع هذه الأدوية، على أن يلتزم المريض بذكر كل الأدوية، بما فيها النوعيات التي يتم تناولها دون وصف طبيب كالمسكنات مثلاً. وبذلك يمكن الحد من حدوث تفاعلات عكسية مع أدوية أخرى بشكل كبير؛ ومن ثم حماية الكلى من أي أضرار.

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