جراحات إنقاص الوزن قد تسبب مشكلات نفسية

المصدر: دبي ــ البيان

بعد جراحات إنقاص الوزن قد يعاني بعض المراهقين من مشكلات نفسية أو تتفاقم لديهم مشكلات قائمة، خاصة من تظهر عليهم أعراض بالفعل وقت الجراحة، حسب دراسة أمريكية.

وتابع الباحثون الصحة النفسية لمراهقين شديدي البدانة خضعوا لجراحات متعلقة بخفض الوزن وعددهم 139 وكذلك 83 مراهقاً بديناً خضعوا للعلاج دون جراحة. وبعد عامين، خلص الباحثون إلى أن واحداً من بين كل ثلاثة مراهقين يعاني من مشكلة نفسية مثل الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات سلوكية، حسب «رويترز».

وتفاقمت الأعراض النفسية لدى نحو تسعة في المائة ممن خضعوا لجراحات منذ بدء فترة الدراسة، مقارنة بنحو ستة في المائة فقط ممن لم يخضعوا لجراحة.

لكن وبوجه عام تراجعت أعراض المشكلات النفسية بعد عامين لدى قرابة 19 في المئة ممن خضعوا لجراحة و25 في المئة ممن لم يخضعوا لها.

وأكدت سانيتا إل. هانساكر من مركز سنسيناتي الطبي للأطفال في أوهايو وزملاؤها في الدراسة التي نشرتها دورية صحة المراهقين أن أغلبية المشاركين في الدراسة لم تكن لديهم مشكلات نفسية لا عند بداية الدراسة ولا عند نهايتها.

متابعة

وتشير النتائج إلى أن «أقلية ملحوظة» من المراهقين لديهم مشكلات نفسية وأنه يتعين المتابعة والعلاج عند مواجهة هذه المشكلات مثلما هو الحال مع أي تغير لا يتحسن بعد جراحات إنقاص الوزن كارتفاع ضغط الدم أو زيادة الدهون في الدم.

ويقول آرون كيلي المدير المشارك لمركز بدانة الأطفال في جامعة مينيسوتا في مينابوليس والذي لم يشارك في الدراسة «جراحات إنقاص الوزن تؤدي إلى تحسن كبير في النتائج الصحية لكنها ليست حلاً سحرياً للمراهقين شديدي البدانة... وبناء على تلك النتائج فمن المهم التعامل مع توقعات هؤلاء المرضى.

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