5 أعراض تشير إلى انخفاض ضغط الدم

المصدر: دبي – البيان الصحي

يسبب انخفاض ضغط الدم بعض المشكلات الصحية، ويحدث عندما يكون الرقم العلوي أقل من 90 مليلتراً من الزئبق.

وفيما يلي بعض الأعراض التي يمكن أن يلاحظها الشخص، وتشير إلى انخفاض ضغط الدم وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية:

01

الغثيان: يمكن أن يكون الغثيان من أعراض انخفاض ضغط الدم، حيث يحدث عند الشعور بعدم الراحة في المعدة، وبالتالي الشعور بالرغبة في القيء أو الغثيان.

02

الإعياء: قد يكون التعب والإعياء علامتين على انخفاض ضغط الدم، حيث يشعر الشخص بالتعب بشكل متكرر، ونقص الطاقة، والحاجة إلى النوم.

03

الدوار: يعد الدوار من الأعراض الشائعة لانخفاض ضغط الدم، لذا إذا شعرت بالدوار بمجرد النهوض أو أثناء المشي، فقد يكون ذلك علامة من أعراض انخفاض ضغط الدم.

04

الاكتئاب قد يكون الشعور بالاكتئاب، علامة على انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وقد يشعر الشخص بالحزن دون سبب، ويفقد الاهتمام بكل شيء.

05

الشعور بعدم القدرة على التركيز في الأشياء، وعدم رؤية التفاصيل الدقيقة بوضوح، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض ضغط الدم.

طرق

وإذا لم يكن هناك سبب واضح لانخفاض ضغط الدم، يمكن الاعتماد على هذه الطرق للسيطرة على الأمر:

تناول المزيد من الملح: يوصي الأطباء بالحد من الاعتماد على الملح في النظام الغذائي لأن الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، يمكن أن يكون ذلك علاجًا جيدًا.

شرب المزيد من الماء: تزيد السوائل من كمية الدم، وتساعد على منع الجفاف، وهما أمران مهمان بعلاج انخفاض ضغط الدم.

الأدوية: يمكن استخدام العديد من الأدوية لعلاج انخفاض ضغط الدم والتي يصفها الطبيب بناءً على العمر والتاريخ المرضي

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