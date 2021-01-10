وجبة بقول واحدة يومياً تساعد على التخسيس

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة كندية جديدة أن إضافة حصة واحدة من البقول إلى الطعام كل يوم تساعد على التخسيس وفقدان الوزن الزائد والحفاظ على الوزن الجديد. وبحسب هذه النتائج التي نشرتها «المجلة الأمريكية للتغذية السريرية» يساعد تناول 130 غراماً من العدس أو الحمص أو الفول يومياً لمدة 6 أسابيع على إنقاص الوزن.

الأشخاص الذين تناولوا يومياً ما يعادل ثلاثة أرباع الكوب من البقول، أو 130 غراماً، لمدة 6 أسابيع فقدوا الوزن مقارنة بمن لم يتناولوا البقول يومياً تحتوي البقول على نسبة كبيرة من البروتين والألياف والزنك والحديد والفوسفور وحمض الفوليك وفيتامينات ومعادن أخرى، ما يجعلها خياراً غذائياً مناسباً لمن يريد إنقاص الوزن.

بيانات

وأجريت الدراسة الجديدة في مستشفى سان مايكل بتورنتو، واعتمدت على بيانات 940 شخصاً شاركوا في 21 تجربة سريرية، وتبين أن الأشخاص الذين تناولوا يومياً ما يعادل ثلاثة أرباع الكوب من البقول، أو 130 غراماً، لمدة 6 أسابيع فقدوا الوزن مقارنة بمن لم يتناولوا البقول يومياً.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تناول البقول يومياً يساعد على حل مشكلات السمنة وزيادة الوزن.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى فوائد البقول للقلب، خاصة خفض نسبة الكولسترول الضار في الدم.

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