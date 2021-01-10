البنجر صديق للمعدة والكبد

المصدر: (دبي ــ البيان الصحي)

أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية أن البنجر يعد صديقاً للمعدة والكبد؛ حيث إنه غني بالألياف الغذائية، التي تتمتع بتأثير إيجابي على عملية الهضم. ويسهم تناول طبق صغير من البنجر يومياً في الحد من خطر الإصابة بالإمساك والبواسير.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البنجر يزخر أيضاً بمادة البيتايين، التي تسهم في الحد من تجمع الدهون بالكبد، مما يعمل على تحسين وظيفة الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي البنجر على النترات، التي تعمل على تحسين سريان الدم في الجسم، مما يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ومن ثم الوقاية من أمراض القلب والشرايين. ووفقاً لإحدى الدراسات، فإن تناول كوب من عصير البنجر يومياً يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

من ناحية أخرى، يعد البنجر منجماً للمعادن والفيتامينات، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين «ب».

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