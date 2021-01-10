شوكة إلكترونية تحد من أضرار كثرة الصوديوم على الصحة

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

صمم باحثون بجامعة طوكيو اليابانية شوكة إلكترونية صحية تُغني عن إضافة الملح في الطعام وتحد من أضرار كثرة الصوديوم على الصحة بشكل عام، إذ دمجوا فيها ما يعطي إحساساً كأن الطعام مالح، وهي مفيدة وصحية وعملية لمرضى الضغط وأولئك الذين يعشقون إضافة المزيد من الملح إلى طعامهم، لكن يخافون من تأثيره الضار على صحتهم.

وأوضح الباحثون أن الشوكة مزودة ببطارية بها دائرة كهربائية تعطي للفرد صدمة كهربائية خفيفة جداً تنشط حاسة الذوق لديه وترسل للسانه مذاقاً ملحياً للطعام الذي يتناوله، بغض النظر عما إذا كان مضافاً إليه الملح القليل جداً أم الخالي من الملح.

تيار كهربائي

وفسر الباحثون طريقة استخدام الشوكة، حيث زودت بمفتاح، عند النقر عليه أثناء وضع الشوكة في الطعام ثم وضعها داخل الفم، ترسل تياراً كهربائياً ملحياً للسان، مشيرين إلى وجوب الضغط على المفتاح ضغطة خفيفة جداً، وإلا ستعطي مذاقاً لاذعاً.

وقال الباحثون إن هذه الشوكة التي لا تزال في مرحلة التطوير، وهي جزء من مشروع يحمل اسم «مطعم خالٍ من الملح» يهدف إلى تشجيع الأشخاص على تناول طعام صحي يحافظ على صحتهم وأجسامهم وفي الوقت ذاته غني بالملح والتوابل التي تعطيه مذاقاً طيباً.

ودمج في مقبض الشوكة كمنفذ لإعادة شحن بطاريتها التي تدوم نحو 6 ساعات، ولا يتميز النموذج الأولي بمقاومته للماء، لكن ربما يتفادى المطورون هذا الأمر في النماذج الأخرى المقبلة، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

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