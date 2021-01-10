قناع الوجه يحجب الرذاذ المحمّل بالفيروسات

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

أكد باحثون أن أقنعة الوجه تقلل من خطر انتشار القطرات الكبيرة التي يمكن أن تنقل العدوى بـ«كوفيد 19» عند الحديث أو السعال بنسبة تصل إلى 99.9%، وفقاً لتجربة مخبرية جديدة أجريت على تماثيل عرض وعلى البشر.

وأكدوا في دورية «رويال سوسايتي أوبن ساينس» أن امرأة تقف على بعد مترين من رجل يسعل من دون قناع ستتعرض لمثل هذه القطرات بمقدار 10 آلاف مرة أكثر مما لو كان يضع قناعاً.

وأوضح المعد الرئيسي إغناسيو ماريا فيولا، الخبير في ديناميات السوائل التطبيقية في كلية الهندسة في جامعة أدنبره، أن قطرات التنفس الكبيرة التي تخرج على شكل رذاذ وتعمل مثل مقذوفات قبل أن تسقط على الأرض بفعل الجاذبية، تمثل على الأرجح المحرك الرئيسي لانتقال فيروس سارس.

ويمكن أن تظل القطرات الأصغر والأدق، التي تشكل ما يسمى الهباء الجوي وهي الجزيئات العالقة، معلقة في الهواء لفترات أطول.



تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز