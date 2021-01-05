الحمص يقلل نسبة السكر في الدم

المصدر: وكالات

كشفت دراسة علمية جديدة توصل خلالها مجموعة من العلماء الى أن حبوب الحمص الموجودة في مأكولات عدة قادرة على خفض نسبة السكر في الدم لدى الإنسان بشكل سريع بعد تناولها مباشرة.

وبحسب الدراسة، فإن الحمص يتميز باحتوائه على كمية كبيرة من البروتين والألياف التي تعمل بدورها على إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات، ما يؤدي بدوره إلى إبطاء تجزئة الغلوكوز والسكر في الدم.

وأشارت الدراسة الى أن تناول وجبة واحدة من الحمص يومياً يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لمدة ستة أسابيع. بحسب "الشرق الأوسط".

وفي هذا الإطار، اعتبر الخبراء أن الحمص يساعد على تعديل مستويات الغلوكوز والسكر الذي يلعب دوراً كبيراً في زيادة الوزن.

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