طريقة جديدة للتنبؤ بنوبات الصرع

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

أجرى فريق من العلماء الأمريكيين تجربة جهاز تحفيز يتم زرعه في الدماغ، يمكنه التنبؤ بنوبات الصرع والعمل على منع حدوثها.

وقال الباحثون، المشاركون في دراسة نشرت بمجلة لانست نيورولوجي، إن الجهاز المسمى، نيورو سبيس آر إن س، يهدف إلى وقف نوبات الصرع عن طريق تحفيز مناطق معينة من الدماغ عند ظهور العلامات الأولى للصرع في إحدى هذه المناطق.

كما يمكن للجهاز مراقبة وتسجيل نشاط الدماغ المرتبط بالنوبات على مدى عدة أشهر أو حتى سنوات لدى مرضى الصرع أثناء ممارسة حياتهم الطبيعية، مما يساعد في التنبؤ بالنوبات قبل حدوثها.

وقال الدكتور فيكرام راو، مؤلف الدراسة المشارك، وطبيب الأعصاب في مركز الصرع بجامعة كاليفورنيا: «يعيش الأشخاص المصابون بالصرع في حالة عدم يقين دائم بشأن موعد حدوث النوبة التالية، وهو أمر مرهق ويمكن أن يحد من أنواع الأنشطة الممكنة».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز