تأخر سن اليأس يقي من الإصابة بالخرف

المصدر: (دبي- البيان الصحي)

ربطت دراسة حديثة بين تأخر سن اليأس لدى النساء وتراجع احتمال الإصابة بالخرف. ووجدت الاختبارات التي أجريت على 1315 عينة أن أولئك اللواتي دخلن سن اليأس بشكل طبيعي، في وقت متأخر من العمر، حققن نتائج أفضل في اختبارات «الذاكرة اللفظية».

ويبدأ سن اليأس في المتوسط، عند انقطاع الطمث الطبيعي في سن 51 ونصف، ولكن وفق الدراسة، فإن لكل عام تأخير في بلوغ سن اليأس فائدة في تعزيز الذاكرة.

ويعتقد فريق البحث من جامعة «كوليدج لندن» وفقاً لـ«ديلي ميل» أن الحصول على المزيد من الأستروجين قد يفيد الذاكرة، حيث إن هذا الهرمون، الذي يختفي تقريباً عند انتهاء سنوات الإنجاب للمرأة، يحمي الدماغ من التدهور المعرفي، وهذا يعني أن انقطاع الطمث في وقت متأخر من العمر أي ما بعد سن 51 عاماً، يعد أفضل للدماغ خصوصاً أنه قد يتمكن من درء الإصابة بمرض الزهايمر.

وقالت الدكتورة ديانا كوه، المعدّة الرئيسية للدراسة: «الاختلاف في درجات الذاكرة اللفظية لفارق عشر سنوات من بداية انقطاع الطمث كان ضئيلاً، لكن من الممكن أن تترجم هذه الفائدة إلى تقليل خطر الإصابة بالخرف بعد ذلك بسنوات».

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