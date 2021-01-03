أوزان الرجال تزيد بعد الزواج

المصدر: (دبي _ البيان الصحي)

كشفت دراسة علمية نشرتها مجلة «إيكونوميست» الاقتصادية، عن السبب وراء زيادة أوزان الرجال بعد الزواج وظهور كرشٍ لهم، حيث أشارت إلى أنَّ مؤشر كتلة أجساد الرجال يزداد، بعد الزواج، وبعد إنجاب أول طفل.

ونقلت المجلة عن باحثين في جامعة «باث» قولهم: إنَّ الرجال العازبين يحافظون على لياقتهم ونحافتهم، وذلك سعياً منهم من أجل اجتذاب الفتيات نحوهم، ولكنَّهم بعد الزواج يتناولون الأطعمة غير الصحية، والأكثر دسامة.

وقد أجريت الدراسة على أكثر من 8 آلاف رجل على مدار نحو 15 سنة من عام 1999 حتى عام 2013، وقد نشرت أخيراً بعد مراجعة نتائجها من قبل اللّجان العلمية.

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