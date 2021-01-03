ثقة المتعاملين

المصدر: د. فريدة الخاجة - المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض – هيئة الصحة بدبي

من بين معايير جودة الخدمات الطبية التي توفرها هيئة الصحة بدبي، هو سهولة الحصول على الخدمات، وهذا ليس مجرد معيار للجودة بقدر ما هو مبدأ أساس يوثق علاقة الهيئة بالمتعاملين معها وأفراد المجتمع كافة.

ولعل ذلك هو ما نجده في باقة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة في جميع منشآتها الطبية من المستشفيات والمراكز والعيادات، ضمن رحلة مميزة للمتعاملين، تعمل «صحة دبي» على تحسينها وتطويرها بشكل متواصل.

وفق المبدأ نفسه حرصت الهيئة على توفير لقاح «فايزر- بايونتيك»، المضاد لفيروس كورونا، وذلك ضمن جهودها الرامية لتخطي التحدي العالمي المتمثل في جائحة «كوفيد 19»، حيث هيأت كل السبل لحصول المستهدفين من التطعيم على اللقاح في أجواء صحية آمنة، ومن خلال إجراءات بسيطة لا تتعدى دقائق معدودة للتسجيل وحجز المواعيد، ومثلها لدى الحصول على اللقاح.

إن التزام الهيئة بتقديم الأفضل، لا يتوقف عند إحاطة الناس بكامل العناية والرعاية الصحية وفقط، بل وإحاطتهم أيضاً بالراحة والأجواء التي تكفل سلامتهم، وتعزز من ثقتهم في خدماتنا ومنشآتنا الصحية، وتحقق في الوقت نفسه رضاهم وسعادتهم. وهذا ما نقوم به في هيئة الصحة بدبي ونعمل عليه دائماً.

عندما تكون الغاية هي خدمة الناس، فإن ذلك يعني أن الرسالة نبيلة، ونحن نعتز في هيئة الصحة بدبي برسالتنا ودورنا.. نعتز بمسؤوليتنا عن تحقيق هدف الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

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