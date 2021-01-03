تواصل التطعيم ضد «كوفيد 19» ضمن مناخ صحي مميّز

المصدر: دبي - البيان الصحي

تواصل هيئة الصحة بدبي استقبال الفئات ذات الأولوية والمستهدفين من التطعيم ضد «كوفيد 19»، في مراكزها الستة: مركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا.

وتحرص «صحة دبي»، على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل التطعيم للمستهدفين، ضمن مناخ صحي مميز، ومن خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى.

وفي ضوء الإقبال الشديد على التطعيم من قبل الفئات ذات الأولوية، تجري الهيئة عمليات التطعيم وسط إجراءات مبسطة، اعتمدتها لتسجيل وحجز المواعيد عن طريق تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية (DHA)، ومركز الاتصال الموحد، الرقم المجاني (800342).

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