علاج للسرطان باستخدام تقنية «إل إي دي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

طور علماء من كوريا الجنوبية تقنية جديدة لتشخيص وعلاج مرض السرطان باستخدام الباعث الضوئي الثنائي «إل إي دي» والمناظير، بحسب ما أعلنه المعهد الكوري لأبحاث التكنولوجيا الإلكترونية.

وذكر أنه طور تقنية يمكن أن تستهدف الخلايا السرطانية، مشيراً إلى أنه في طور نقل المعرفة ذات الصلة إلى إحدى الشركات المحلية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

طرق

واكتسبت أخيراً طرق العلاج والتشخيص مثل العلاج الضوئي الديناميكي «بي دي تي» والمناظير، أرضية كطرق تُحسِّن بشكل كبير نوعية حياة المرضى.

ويعتبر العلاج الضوئي الديناميكي علاجاً يستخدم عقاقير تسمى عوامل التحسس الضوئي «لتنشيط» أنواع معينة من الضوء للمساعدة في تسهيل العلاج. وهو فعال، لأن الضوء يستهدف فقط نمو السرطان وليس الخلايا الطبيعية، بحسب «يونهاب». وأوضح المسؤولون أن التكنولوجيا التي طورها المعهد الحكومي تعتبر تطوراً لعملية استخدام الباعث الضوئي الثنائي للكشف عن الخلايا السرطانية، مع استخدام ليزر العلاج الضوئي الديناميكي المصمم لعلاج السرطان على أساس تقنية مناظير البطن.

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