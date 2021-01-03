قناع ذكي يرصد حالة الجهاز التنفسي

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

ابتكرت شركة SPYRAS الناشئة للتقنية في بريطانيا، قناعاً ذكياً لتتبع حالة الجهاز التنفسي لمن يرتديه وطريقة تنفسه، لمعرفة ما إذا كانت حالة التنفس غير طبيعية، والعمل على تحسين صحته.

وذكر موقع جامعة إمبريال كوليج البريطانية، أن وينفيلد وفريقه في الشركة، عمل على تطوير القناع الذكي باستخدام مستشعر قائم على الورق يمكن استخدامه في أي قناع، حيث يعرض معلومات الجهاز التنفسي في الوقت الحقيقي.

ويأمل القائمون على المشروع، أن يُقدم القناع مزيداً من المعلومات حول نمط التنفس، لإمكانية تسليط الضوء على التغييرات المحتملة في الصحة الطبيعية، والتي قد تكون مؤشراً على المرض، ولحث مستخدمه على طلب المشورة الصحية.

تطبيق

ويعمل الابتكار من خلال التصاق المستشعر الورقي مباشرة مع قناع عادي، لتتبع أداء الجهاز التنفسي لمستخدمه في الوقت الحقيقي، عبر تطبيق في هاتفه الذكي، حيث تتعرف خوارزميات مستندة إلى سحابة حاسوبية على البيانات، مع مراعاة العوامل الخارجية مثل الطقس والغبار والتلوث، لتحليل الظروف الخارجية والتي قد تؤثر على تنفس المستخدم.

وباستخدام تغييرات الرطوبة، توفر تقنية الاستشعار درجة عالية من الدقة غير الغازية.

ويمكن لجهاز الاستشعار التخلص منه بسهولة، حيث عندما يحتاج الفلتر إلى الاستبدال أو يريد المستخدم غسل قناعه، سيعلمه المستشعر أولاً حول انخفاض أداء الفلتر.

وعند تغيير القناع أو غسله، تتحول وحدة الإلكترونيات لفصل الفلاتر في القناع، ويمكن إعادة استخدامها لاحقاً، حيث يتم التخلص من المستشعر للحفاظ على القناع معقماً، مع وضع مستشعر بديل في مكانه.

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