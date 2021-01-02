علامات مبكرة تدل على إصابة طفلك بالصدفية

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

تهاجم الصدفية الأطفال أيضاً لكن من الصعب تشخيص الإصابة، إذ تظهر لديهم أعراض قلما تظهر لدى البالغين، مثل مواضع ملتهبة في فروة الرأس أو الوجه، فضلاً عن عدم ظهور القشور المميزة للصدفية.

وأوضحت مجلة «كيندر» الألمانية المعنية بالأسرة والطفل أن الإصابة بالصدفية غالباً ما تحدث لدى الأطفال بعد الإصابة بالتهاب اللوزتين المصحوب بصديد، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان تظهر أول مواضع الإصابة بالصدفية في نطاق الحفاضات بالنسبة للأطفال الرضع.

وإلى جانب الأعراض المميزة للصدفية، مثل الإحمرار والحرقان والحكة والتغيرات الجلدية، التي تشوه المظهر الجمالي للبشرة، قد تترتب على الصدفية عواقب وخيمة على الجسم، نظراً لأن الالتهاب يصيب الجسم بأكمله، لا سيما المفاصل، لذا يقترن التهاب المفاصل بالصدفية لدى الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، يكون الأطفال المصابون بالصدفية أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الأمعاء المزمنة والسِمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني مقارنة بأقرانهم الأصحاء، كما يرتفع لديهم خطر إصابتهم بالأزمات القلبية والسكتات القلبية.

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