الاتحاد الدولي للمستشفيات يشيد باستجابة «صحة دبي» في مكافحة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان الصحي

حصلت هيئة الصحة بدبي على تكريم برنامج الواجب للكوادر الطبية العاملة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «Beyond the Call of Duty for COVID-19» التابع للاتحاد الدولي للمستشفيات عن خطة عملها للاستجابة لـ«كوفيد19» إلى جانب أكثر من 100 مستشفى من 28 دولة.

وحصلت هيئة الصحة بدبي على شارة التقدير بعد مراجعة شاملة للجنة المراجعة الدولية المكونة من 16 خبيراً في الصناعة من قطاع الرعاية الصحية.

كما حصل برنامج درع دبي التابع لهيئة الصحة بدبي على التقدير للاستجابة بشكل استباقي من خلال الإجراءات المتميزة والمبتكرة في مواجهة الجائحة بالإضافة إلى ذلك تم تكريم مستشفيات هيئة الصحة بدبي ممثلة بمستشفى راشد ولطيفة للنساء والأطفال لخطة عملهما المتميزة للاستجابة.

أساس

وقالت الدكتورة فاطمة آل شرف مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي في هيئة الصحة بدبي: إن الهيئة وضعت الأساس لنظام قوي لمكافحة الفيروس في وقت مبكر من يناير 2020 وصاغت برنامج درع دبي الرائد«DSP» ونجحت في زيادة قدرة الاختبار في المدينة إلى 80 ألف اختبار يومياً باستخدام المواد المعيارية الجاهزة وتمكنت من بناء مرافق رعاية صحية جديدة في غضون 60 يوماً فقط، في حين أن مثل هذه المشاريع تستغرق عادة سبعة أشهر لتكتمل كما تعاونت الهيئة مع القطاع الخاص لزيادة عدد أسرة العزل المتاحة بصرف النظر عن بناء مرافق جديدة، وحولت أيضاً 89 فندقاً ومبنى غير طبي إلى مرافق الحجر الصحي والعزل.

وأشارت إلى أن مركز التبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي نجح في الحفاظ على إمدادات الدم الكافية وخلق مسارات منفصلة للتبرعات بالبلازما COVID-19 وموقعاً مؤقتاً جديداً للتبرعات الخالية من (كوفيد19). وكان مستشفى راشد أول مستشفى في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يقبل مرضى (كوفيد19) وتعامل مع تدفق المرضى وشرع على الفور في تنفيذ تدابير مكافحة العدوى وزيادة سعة الأسرة بسرعة.

وقال الدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي للمستشفى: إنه لشرف كبير أن يتم تكريم مستشفى راشد من قبل الاتحاد الدولي للمستشفيات لاستجابتنا لـ(كوفيد19)، فريقنا المتخصص wo.

خدمات

بدورها، قالت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، «اشتهر مستشفانا منذ فترة طويلة بخدمات الأمومة والمواليد والأطفال ومع ذلك عندما ظهر فيروس كورونا كرسنا خدماتنا لعلاج المرضى وقدمنا رعاية كاملة على مدار الساعة لجميع أفراد المجتمع.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز