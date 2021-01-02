«صحة دبي» تمتلك أحدث أنظمة التخزين والتتبع للأدوية

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعتمد هيئة الصحة في دبي أحدث الأنظمة العالمية في حفظ وتتبع الأدوية أثناء نقلها، خاصة للأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى مواصفات خاصة، مثل لقاح «كوفيد 19»، الذي يحتاج إلى درجة تخزين تصل إلى 80 درجة تحت الصفر.

نظم

وأكد الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الصيدلانية، أن هيئة الصحة لديها أحدث النظم العالمية في تتبع وتعقب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية «trace systems & Track» للتدقيق على جميع مراحل الدواء بداية من خروجه من الشركة المصنعة، سواء داخل الإمارات أو خارجها وحتى وصوله إلى المريض، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدولة، وتكاملاً مع نظام الـ «باركود» الذكي الذي كانت الهيئة قد حققت سبقاً في استخدامه على مستوى منطقة الخليج مطلع يناير من العام 2017.

وأوضح أن نظام «trace systems & Track» يعزز من قدرات مكافحة الأدوية المغشوشة والمقلدة المحتملة بطرق غير مشروعة، إلى جانب ضمان الدقة والمصداقية فيما يتعلق بالمطالبات التأمينية الخاصة بصرف الدواء، كما يسهم النظام في تحسين إدارة المخزون الدوائي على مستوى دبي بشكل متكامل، ومن ثم تفادي أي نقص في صنف من أصناف الدواء.

اهتمام

وقال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الصيدلانية: إن الهيئة تولي الخدمات الدوائية جل اهتمامها وأنها لن تدخر وسعا في تطوير الخدمات الدوائية وتوظيف أحدث التقنيات والنظم الذكية التي تحفظ سلامة ومأمونية الدواء كونه أحد أهم الخدمات الرئيسة، مؤكدا أن لهذه الخدمة طبيعتها وخصوصيتها لاسيما أنها تمس صحة الناس وحياتهم بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هيئة الصحة بدبي تمتلك أحدث الأنظمة الذكية والمتطورة المعمول بها في إدارة الشأن الدوائي ومنها سلسلة التبريد المتقدمة للأدوية إلى جانب حزمة التطبيقات والبرامج الذكية التي تبنت الهيئة تنفيذها وفي مقدمتها، الروبوت الصيدلي والصيدلية الذكية، وغير ذلك من التطبيقات والبرامج التي تكفل سلامة وأمان الأدوية وتحقيق الانسيابية المثلى في عمليات نقلها وتخزينها وصرفها لجمهور المتعاملين.

وأشار الدكتور علي السيد إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تطوير الخدمات الدوائية ورفع مستوى جودتها تسهيلاً على المرضى وتحقيقاً لرضا وسعادة المتعاملين بوجه عام.

خطة

وأوضح أن لدى الهيئة خطة واضحة لمواكبة أحدث النظم والتقنيات وتطبيق كافة المعايير والمتطلبات التقنية على أعلى مستوى، لافتاً إلى أن نظام «الباركود» للأدوية يعد من الأنظمة الأساسية اللازمة لأتمتة الخدمات الصيدلانية وإحدى الركائز التي تعتمد عليها الهيئة لضمان سلامة وأمان استخدام الدواء في ضوء حرصها على توفير منظومة متكاملة للرعاية الصحية ومناخ شامل مميز للاستشفاء.

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