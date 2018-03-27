السكري وقيادة السيارة .. أين يكمن الخطر؟

يشكل انخفاض نسبة السكر في الدم مشكلة خطيرة تتسبب في العديد من الحوادث على الطرق، لذلك من الواجب تجنب الوقوع في هذه الحالة لحماية السائقين وباقي رواد الطريق.

وفي دراسة استقصائية قام بها فريق طبي متخصص في مستشفى الزهراء في الشارقة لمعرفة مدى وعي السائقين المصابين بالسكري في دولة الإمارات حول هذه الحالة وتدبيرها؛ أوضحت الدكتورة ريما طحان من قسم الغدد والسكري أن 2% فقط من السائقين يستطيعون التعامل مع هذه الحالة بشكل صحيح وفقاً للقواعد الطبية التي تشير إلى ضرورة التوقف عن القيادة وتناول كمية من السكريات ثم تفقد نسبة السكر في الدم قبل مواصلة القيادة.

وقال قرابة ثلث السائقين الذين شملتهم الدراسة إنهم يتناولون السكاكر أثناء القيادة عند شعورهم بانخفاض السكر و21% منهم قالوا إنهم يتوقفون عن القيادة ويتناولون السكاكر دون إجراء فحص لنسبة السكر في الدم قبل مواصلة القيادة. ولم يكن لدى 30% من المشمولين في الدراسة أدنى فكرة حول طريقة التعامل مع هذه الحالة ولم يختبروها من قبل.

كما أوضح الدكتور نيشانث سانال كومار المشارك في هذه الدراسة: "لم يعتد أغلب السائقين (61%) على قياس نسبة السكر في الدم قبل القيادة في حين أن (31%) فقط قالوا إنهم يقومون بذلك أحياناً وليس بشكل دائم ومنتظم".

بالمجمل تشير هذه الدراسة إلى انخفاض وعي السائقين المصابين بالسكري حول مدى خطورة حالة انخفاض سكر الدم أثناء القيادة حيث إن 31% منهم فقط يعلمون أن معدل السكر المسموح به للقيادة يجب ألا يقل عن 70 mg/dl.

وأضافت الدكتورة فرح ديباخان: تتطلب القيادة الآمنة تفاعلاً مستمراً بين العديد من الوظائف كالبصر والسمع والاستجابات الحركية والتفكير المنطقي للتعامل مع المشاكل وهذه الوظائف جميعها يمكن أن تتأثر بنقص السكر.

وقد قامت هذه الدراسة بالإضاءة على النقص في معرفة السائقين المصابين بالسكري حول أهمية هذا الموضوع وأظهرت الحاجة الملحة لتثقيفهم وتعليمهم الطرق الصحيحة للتعامل مع هذه الحالة.