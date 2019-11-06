القرية العالمية تنظم فعالية "يوم اليوغا" بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2019

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن استعدادها لاستضافة فعالية مجانية لرياضة اليوغا، وذلك بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2019، وستجري فعاليات الحدث يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

وستقدّم كلّ من آلي ماكلافن ونيها دوسيجا، سفيرتي علامة "لولو ليمون" للملابس الرياضية حصتي يوغا لمدة 60 دقيقة كل منها لعشاق هذه الرياضة المميزة في إطار برنامج متكامل من التمارين في القرية العالمية بدبي.

وتوفر هذه الفعالية فرصة فريدة من نوعها لممارسة تمارين اليوغا التي تعزز الصحة النفسية للأفراد، حيث سيتحول المسرح الرئيسي للقرية إلى منصة توفر الهدوء والراحة النفسية للضيوف المشاركين مع الاستمتاع بمنظر شروق الشمس، وسيتم تقديم سجادة يوغا حصرياً وبشكل مجاني لأول 3 آلاف مشارك، على أساس أولوية الوصول.

كما سيتم في إطار الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة 8 صباحاً ممارسة التمارين التي تعزز القوة الطبيعية للجسم، وذلك باستخدام أسلوب "فينياسا يوغا"، الذي يركز على الحركات الانسيابية، عبر الطلب من المشاركين التعاون فيما بينهم وتجربة وضعيات جديدة عبر دعم بعضهم البعض.

أما الجلسة الثانية عند العاشرة صباحاً فستكون مخصِصة للاسترخاء وإجراء تمارين الإطالة، حيث سيتعلم المشاركون وضعيات جديدة لإطالة العضلات واستراتيجيات التوازن لفترات طويلة، وتختتم الجلسة بتمارين التنفس والتأمل.

وستوفر القرية العالمية على امتداد اليوم، العديد من النشاطات المخصصة لجميع أفراد العائلة، بحيث يمكنهم الاستمتاع بمختلف أنشطة اللياقة البدنية - أما الأطفال دون سن 15 فيمكنهم اللعب في النادي الرياضي المخصّص لهم، حيث تنتظرهم الكثير من الأنشطة والفعاليات، وأشارت القرية العالمية إلى توفير منافذ لبيع العصائر والفواكه الطازجة، ووجبات الصحية.

ولفتت ادارة القرية العالمية إلى ضرورة التسجيل المسبق في الفاعلية عبر الموقع الإلكتروني https://www.globalvillage.ae/yoga-day-out/ أو عبر تطبيق القرية العالمية وأن التسجيل مجاني.