تويتر تنقل صلاة التراويح يوميا من مكة مباشرة

مع ارتفاع عدد التغريدات والتهاني بحلول شهر رمضان وانتشارها بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي، لجأت تويتر إلى طريقة جديدة تشارك بها المسلمين احتفالاتهم في شهر الصيام، فكيف ذلك؟

فمع بداية شهر رمضان شاركت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر مستخدميها في العالم العربي والإسلامي هذه المناسبة بإطلاق عدد من الإيموجي والوسوم الرمضانية الجديدة.

ونشرت شبكة تويتر تدوينة جاء فيها "عِشْ معنا روح رمضان المتميزة بتعبيراتنا الجديدة"، في إشارة إلى تعبيرات الإيموجي الرمضانية.

واستخدم توتير عدة كلمات تلقى انتشارا كبيرا بين المسلمين مثل رمضان كريم وعيد الفطر وإفطار. وعند إدخال هذه الكلمات مسبوقة بالرمز (#) تظهر هذه الوسوم، مما يتيح لمستخدم تويتر نشرها في تغريدته للتواصل مع الصائمين حول العالم.

وبنشر ثلاث تغريدات بتلك الطريقة يتم فك شفرة أحد الإيموجي الرمضانية مثل الهلال وفانوس رمضان وتظهر في تغريدات المستخدمين.

وكانت تويتر قد أطلقت العام الماضي إيموجي رمضانية حققت نجاحاً كبيراً، وكانت عبارة عن كوب من الزبادي والمعروف بأنه من الأطعمة الرئيسية في السحور خلال شهر الصيام، والإيموجي الثاني كان فانوس رمضان.

وللمرة الأولى على تويتر سيتم نقل صلاة التراويح من مكة في بث مباشر يوميا خلال شهر رمضان من خلال @MOCI_KSA كما سيتم إذاعة برنامج بعنوان HawanahZein# "هوا أنا زين "، بالاشتراك مع منصة YallaFeed. وهو برنامج شبابي يناقش ما يحدث في العالم العربي والإسلامي على تويتر خلال شهر رمضان.

يذكر أنه في رمضان العام 2017، ارتفع استخدام تويتر في المحادثات حول رمضان إلى 118 مليون محادثة عالمياً، طبقا لما أصدره تويتر من نتائج أبحاثه حول #رمضان_2017.