ليدي غاغا تعلن عن بث موسيقي زاخر بالنجوم لصالح محاربي فيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت مغنية البوب الأمريكية ليدي غاغا يوم الاثنين عن بث موسيقي عالمي يشارك فيه بول مكارتني وليزو وبيلي إيليش وآخرون لدعم العاملين بالرعاية الصحية الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

ودعيت غاغا، التي قالت إنها ساهمت في حشد هؤلاء النجوم، إلى إفادة منظمة الصحة العالمية بشأن تطورات فيروس كورونا يوم الاثنين للكشف عن المشروع وهو جهد مشترك مع جماعة (جلوبال سيتيزن) لمكافحة الفقر.



وقالت غاغا إن المنظمين جمعوا بالفعل 35 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة. وستذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية. وقالت إن هدفهم جمع أموال قبل البث التلفزيوني المنتظر حتى يستطيع المشاهدون ”الجلوس والتمتع بالعرض الذي تستحقونه جميعا“.



وبحسب البيان سيظهر في الحدث ويقدم عروضه ألانيس موريسيت وأندريا بوتشيلي وبيلي إيليش وكريس مارتن وديفيد بيكام وإلتون جون وجون لجند وكيث إربان وستيفي وندر وآخرون.