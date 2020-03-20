نجوم عرب يُسعدون جماهيرهم بحفلات «رقمية»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

قلب انتشار فيروس «كورونا»، الكثير من موازين الحياة، بعد أن أدخل ملايين البشر «حجراً صحياً» لا يعرف أحد طول مدته، الأمر الذي قاد عدداً من النجوم العرب إلى «بدعة جديدة»، وهي إحياء حفلات غنائية رقمية «أون لاين»، وتقديمها لجماهيرهم مجاناً، كنافذة ترفيهية جديدة، تساعد الناس على «تسلية أوقاتهم»، بدلاً من المهرجانات والحفلات الخارجية المتوقفة.

فرقة «مسار إجباري» المصرية، كانت من أوائل الذين تحدوا «العزل الصحي الاختياري»، عبر إعلانها عن تنظيم أول حفل غنائي سيتم بثه مباشرة عبر الإنترنت، وتحديداً عبر منصات «يوتيوب» و«فيسبوك».

على ذات النسق، سار الفنان تامر عاشور، والذي عبر عن نيته تنظيم «حفلة إلكترونية» يبثها عبر «يوتيوب».

وقال في تغريدته: «قررت إقامة حفلة لايف على «يوتيوب»، يمكنكم أن تشاهدوها في بيوتكم، وأن تطلبوا الأغنيات التي تريدونها».

وأضاف: «نحن نبحث عن أي شيء فيه طاقة إيجابية، وإن شاء الله أزمة وتمر، وموعد الحفلة سيكون قريباً جداً». ووسط الظروف الحالية، أطلق الفنان نبيل شعيل، ألبومه الجديد «كبير الفن 2020»، الذي أهداه إلى الراحل أبو بكر سالم، وغرد شعيل قائلاً: «طالما قاعدين في البيت، اسمعوا ألبومي الجديد (كبير الفن)».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: