نادية لطفي في العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية نادية لطفي وتم نقلها إلى العناية المركزة، وكانت لطفي قد تعرضت لنزلة شعبية حادة نقلت على إثرها إلى مستشفى المعادي.

ونقلت صحيفة الفن السابع المصرية عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يتابع حالتها الصحية، أن حالة الفنانة مستقرة. وطمأن زكي محبيها في الوطن العربي وطالبهم بالدعاء لها بالشفاء.

وتعتبر نادية لطفي من أهم نجمات الزمن الجميل، ولها مدرسة خاصة في الأداء التمثيلي، الذي لا يقف عند حاجز الانفعال مع المشهد السينمائي، بل يمتد للتعبير عنه بالصمت والدموع والابتسام ونظرات العيون. وقدمت للسينما تجارب مهمة في تاريخها منها "الخطايا" مع العندليب عبد الحليم حافظ، إخراج حسن الإمام، و"قصر الشوق" مع يحيى شاهين، لنجيب محفوظ وإخراج حسن الإمام، و"السمان والخريف" مع محمود مرسى، قصة نجيب محفوظ، إخراج حسام الدين مصطفى، و"الناصر صلاح الدين".

كانت الفنانة نادية لطفي قد نعت صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا وأعربت نادية لطفي عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحي أحد أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم وأشادت نادية لطفي بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحي التي كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها، المنتمون للوسط الفني.