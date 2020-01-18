دبي أول مقر عالمي لـ «ريندانس» السينمائية خارج لندن

المصدر: دبي - أحمد الشنقيطي

للمرة الأولى خارج بريطانيا، افتتحت منظمة «ريندانس» المتخصصة في صناعة الأفلام والسينما المستقلة، أكاديميتها الخاصة في دبي، لتكون الثانية لها في العالم بعد أكاديميتها في لندن، وذلك حسب تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار فيها إلى إعلان منظمة «ريندانس» المتخصصة في صناعة الأفلام والسينما المستقلة، والتي تنظم مهرجان «ريندانس» السينمائي الشهير، افتتاح أكاديميتها الأولى خارج لندن، في دبي.

ويمثل هذا إنجازاً كبيراً يعزز ويؤكد أهمية دبي في حقول الإبداع على الصعيد العالمي، خصوصاً أن «ريندانس» تحوز أهمية عالمية كبيرة وتهدف في مشروعات عملها إلى تعزيز وإثراء صناعة الأفلام المستقلة في جميع أنحاء العالم.

ويقع مقرها في قلب لندن، وتجمع بين المهرجان السينمائي الذي يحمل اسمها، والدورات التدريبية التي يتم تقديمها على مدار العام، عبر مراكزها المنتشرة في مدن العالم الكبرى بما فيها لوس أنجلوس ونيويورك وفانكوفر وتورونتو ومونتريال وبودابست وبروكسل.

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