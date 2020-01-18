دبي أول مقر عالمي لأكاديمية «ريندانس» السينمائية بعد لندن

المصدر: دبي - أحمد الشنقيطي

تواصل دبي، بفضل مقوماتها الإبداعية والثقافية والفنية العالمية المتفردة، استقطاب أشهر مؤسسات وأكاديميات الثقافة والسينما والفن بصنوفه، إضافة للنجوم والمثقفين البارزين، من مختلف أنحاء العالم. وقد توجت ذلك، أخيراً، باستقطابها منظمة «ريندانس» المتخصصة في صناعة الأفلام والسينما المستقلة، إذ افتتحت في دبي أكاديميتها الخاصة لتكون الثانية لها في العالم بعد أكاديميتها في لندن، وذلك حسب تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه في «تويتر»، أشار فيها إلى إعلان منظمة «ريندانس» المتخصصة في صناعة الأفلام والسينما المستقلة، والتي تنظم مهرجان «ريندانس» السينمائي الشهير، افتتاح أكاديميتها الأولى خارج لندن، في دبي، حيث جاء في التغريدة: «(ريندانس) المتخصصة في صناعة الأفلام والسينما، والتي تنظم مهرجان (ريندانس) السينمائي، تفتتح أكاديميتها في دبي بمنطقة جميرا، وهي الأولى للمنظمة خارج لندن».

ويعد هذا إنجازاً كبيراً يؤكد أهمية دبي في حقول الإبداع، على الصعيد العالمي، خصوصاً وأن «ريندانس» تحوز أهمية عالمية كبيرة وتهدف في مشروعاتها لتعزيز صناعة الأفلام المستقلة في جميع أنحاء العالم. ويقع مقر المنظمة في قلب لندن، وتجمع بين مهرجان سينمائي يحمل اسمها، ودورات تدريبية تقدم على مدار العام، عبر مراكزها المنتشرة في مدن العالم الكبرى بما فيها لوس أنجليس ونيويورك وفانكوفر وتورونتو ومونتريال وبودابست وبروكسل.

وقد تأسست المنظمة في 1992 من قبل إليوت غروف كتجربة فكرية محورها: هل يمكنك عمل فيلم دون مال، أو تدريب أو خبرة. وفي أكتوبر 1993، وُلد مهرجان ريندانس السينمائي في لندن، مع عرض فيلم «ما الذي يضايق غيلبرت غرايب» الذي لعب بطولته كل من جوني ديب وجولييت لويس وليوناردو ديكابريو، لأول مرة في المملكة المتحدة.

وفي 1998، أنشأ ريندانس جوائز الأفلام البريطانية المستقلة الذي يقام في ديسمبر من كل عام، وهو احتفال سنوي لأفضل أفلام المملكة المتحدة المستقلة. ومن أشهر الأفلام التي نالت جوائزه: «اسمي جو» و«بيلي إليوت» و«المليونير المتشرد» و«هذه إنجلترا».

وتقم ريندانس مجموعة واسعة من الدورات التدريبية في مدن حول العالم، يقوم عليها محترفون سينمائيون ذوو خبرة. وتشمل: كتابة السيناريو، والإخراج، والإنتاج، والتصوير السينمائي، والمؤثرات الخاصة، والتحرير، والإضاءة، والصوت، وغيرها. وانضم لدورات «ريندانس» التدريبية؛ عدد كبير من النجوم المؤثرين في عالم السينما والحاصلين على أرفع الجوائز، ومنهم: الكوميدي الحائز جائزة غولدن غلوب ساشا بارون، وكاتب السيناريو حائز الأوسكار جوليان فيلوز، والمخرج كريستوفر نولان، والمنتجة المرشحة لجائزة الأوسكار أليسون أوين، وغيرهم.