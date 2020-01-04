«سوق حتا».. أنشطة وفعاليات فريدة

المصدر: دبي - البيان

حمل مهرجان دبي للتسوق، مع وصوله إلى دورته الـ25، مفاجآت جديدة، أثرت تجربته الاحتفالية المليئة بالتسوق والمرح، فأضاف إلى قائمة وجهاته «سوق حتا»، الذي يعد إضافة جميلة على أجندة المهرجان، ويوفر من خلالها للزوار باقة فعاليات وأنشطة فريدة من نوعها، تنقلهم إلى أجواء الاسترخاء التي تتميز بها هذه البقعة السياحية الفريدة.

وبهذا فإن المهرجان يستثمر في هذه الدورة رصيده الكبير وسمعته العالمية، ليضع حتا، هذه الوجهة السياحية الفريدة، تحت الأنظار وفي دائرة اهتمام الزوار، الذين يتوقون إلى الحصول على تجربة تسوق فريدة، ممزوجة بالمتعة السياحية والثقافية والرياضية.

وتشمل الفعاليات في سوق حتا أنشطة ورياضات متنوعة للعائلات والصغار، بالإضافة إلى عروض السينما الخارجية، التي تعرض سلسلة أعمال خالدة.