سوق حتا.. إضافة جديدة لفعاليات المهرجان

المصدر: دبي - البيان

في عامه الـ 25، يتسع مهرجان دبي للتسوق كثيراً، وها هو يغادر حدود مدينة دبي، لينطلق نحو حتا، تلك الدرة السياحية، التي طالما تميزت بها دبي، هناك يفتح المهرجان، أبواباً جديدة، وأسواقاً جميلة، أمام زواره، الذين يتوقون إلى الحصول على تجربة تسوق فريدة، ممزوجة بالمتعة السياحية، والثقافية والرياضية.

بالأمس افتتحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سوق حتا، خلال جولة إعلامية نظمتها في المكان، الذي يعد إضافة جميلة على أجندة المهرجان، لتعد من خلالها الزوار بباقة فعاليات وأنشطة فريدة من نوعها، قادرة على تخليصهم من صخب المدينة.

في سوق حتا، تكثر الفعاليات الخارجية المتنوعة، وتحضر الرياضات المخصصة للعائلات والصغار، فهناك تسلق الجدران، والقفز على الترامبولين، فيما تحجز ألعاب الواقع الافتراضي مكاناً لها، في السوق، كما تحضر أيضاً عروض السينما الخارجية، التي تعرض سلسلة أعمال خالدة، تحمل تواقيع مخرجين معروفين، أثروا في المشهد السينمائي العالمي.

بينما يفرد المهرجان في سوق حتا، مساحة جيدة لمحبي المقتنيات المميّزة، مثل السيارات الكلاسيكية والدراجات الناريّة والطائرات الورقية وغيرها، وذلك بشكل يومي بدءاً من الرابعة عصراً، وحتى العاشرة ليلاً.