اختراق حساب ماريا كاري ونشر تغريدات غير لائقة

المصدر: د ب أ

تعرضت المغنية الامريكية الشهيرة ماريا كاري لاختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ظهر أمس الثلاثاء (بالتوقيت) المحلي، قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد.

وأفاد موقع "هوليوود ريبورتر" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير اليوم الاربعاء، بأنه من الواضح أنه قد تم إرسال تغريدات غير لائقة من حساب كاري /50 عاما/، التي تحظى بمتابعة 21.4 مليون شخص على تويتر.

ومن بين التغريدات التي تم إرسالها، إشارات إلى نجم الراب الامريكي، إمينيم، وتغريدة لحساب آخر يشير إلى ابنة إمينيم. كما أشارت رسائل أخرى إلى جماعة "تشاكلينج سكواد"، التي تضم مجموعة من قراصنة الانترنت الذي يشتهرون باختراق حسابات المشاهير.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم تويتر لموقع "ذا هوليوود ريبورتر": "قمنا بإغلاق الحساب المخترق بمجرد علمنا بالمشكلة، ونحقق حاليا في الامر".