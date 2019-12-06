650000 زائر للقرية العالمية خلال 6 أيام

المصدر: دبي - البيان

سجلت القرية العالمية في دبي، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أرقاماً قياسية جديدة من حيث أعداد الضيوف الذين توافدوا عليها من داخل الإمارات ومن خارجها، خلال احتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات.

فقد استقطبت الوجهة ما يربو على 100 ألف شخص يومياً على مدى 6 أيام من الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية التي لاقت إعجاب الحضور. وشهد اليوم الوطني (الثاني من ديسمبر) على وجه الخصوص أكبر عدد من الضيوف الذين زاروا القرية العالمية في يوم واحد بعدد حضور تجاوز 140 ألف ضيف، ليصل إجمالي عدد الضيوف خلال فترة احتفالات اليوم الوطني (على مدى ستة أيام) إلى أكثر من 650 ألف ضيف.

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