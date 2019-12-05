القرية العالمية تحطّم أرقاماً قياسية جديدة خلال عطلة اليوم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أرقاماً قياسية جديدة من حيث أعداد الضيوف الذين توافدوا عليها من كل حدبٍ وصوب من داخل الإمارات وخارجها خلال احتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث استقطبت الوجهة أكثر من 100 ألف شخص من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها يومياً على مدار 6 أيام من الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية التي لاقت إعجاب الحضور. وشهد اليوم الوطني (الثاني من ديسمبر) على وجه الخصوص أكبر عدد من الضيوف الذين زاروا القرية العالمية في يوم واحد بعدد حضور تجاوز الـ 140 ألف ضيف - ليصل إجمالي عدد الضيوف خلال فترة احتفالات اليوم الوطني (على مدار ستة أيام) إلى أكثر من 650 ألف ضيف.

ومن جانبه أكد بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، على أن القرية العالمية هي الوجهة المفضلة لجميع سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين كما تعد منارة جاذبه للسياح المحبين للفعاليات والبرامج الشيقة والترفيهية، مشيراً إلى أن القرية العالمية تواصل جذب واستقطاب أعداد كبيرة من الضيوف سنوياً نتيجة للجهود التي تُبذل في تعزيز المكانة التنافسية للقرية العالمية في الترفيه على مستوى العالم وتعزيز مكانتها محلياً كالوجهة الأولى للإحتفال باليوم الوطني وذلك تماشياً مع إستراتيجية دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

وقال أنوهي: "إن غايتنا الرئيسية المتمثلة بتقديم فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة ومتجددة لجميع الضيوف إلى جانب خلق تجارب استثنائية بلمسات إبداعية متخصصة لضيوفنا من جميع الأعمار، قدمنا أجندة جديدة كلياً مثيرة ومليئة بالبهجة والمرح تتناسب مع تطلعات ضيوفنا باختلاف أذواقهم وأعمارهم وثقافاتهم، وتعكس الإرث الثقافي العريق والتنوع الحضاري الذي تميزت به دولة الإمارات العربية المتحدة في الماضي والحاضر فضلاً عن الأجواء الوطنية التي سادت أرجاء الوجهة ومنحت الضيوف فرصة عيش لحظات سترسخ في ذاكرتهم على الدوام وذلك بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات".

هذا وشملت الفعاليات الخاصة باحتفالات اليوم الوطني في القرية العالمية استضافة أوبريت «أرض السلام والتسامح»، على مدار ثلاثة أيام، بتقديم فرقة أورنينا للإستعراض المسرحي، الذي احتفى بقيم السلام والإنسانية والتعايش والاحترام في عام التسامح وذلك من خلال تنظيم العديد من لوحات الشعر والموسيقى والإستعراضات الثقافية الإماراتية المميزة. واستمتع ضيوف القرية العالمية بحفل رائع للنجم الإماراتي حمد العامري، وذلك مساء الاثنين 2 ديسمبر، حيث قدّم أمام الجمهور أعمالاً فنية تغنَّى فيها بروح الانتماء والولاء للوطن، كما أطرب الحضور بجموعة من أعماله الشهيرة على المسرح الرئيسي.

كما استمتع الحضور من العائلات والأطفال بمختلف الفعاليات المبتكرة التي استضافتها القرية العالمية والتي شملت ركن التصوير الفوتوغرافي بإستخدام المؤثرات الضوئية، حيث شارك الضيوف في تجربة غامرة تجمع بين التصوير الفوتوغرافي والخط العربي والأضواء الفريدة لتجسيد تصاميم إماراتية تراثية باستخدام الضوء في ممشى الاحتفالات في القرية العالمية. هذا بالإضافة إلى مجلس الصغار الفريد الذي ضمّ العديد من الأنشطة الترفيهية مثل فنون الرسم على الوجه والحناء وعروض البالونات التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال والعائلات خلال الاحتفالات.

وواصلت القرية العالمية إسعاد ضيوفها من خلال عروض الألعاب النارية الأضخم والتي تشتهر بها الوجهة في كل موسم، حيث شهدت احتفالات اليوم الوطني هذا العام عروض ألعاب نارية استثنائية جسّدت ألوان العلم الإماراتي وزيّنت سماء القرية العالمية على إيقاع الألحان الموسيقية في جميع أركان الوجهة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للقرية العالمية قائلاً: "نحن سعداء وفخورون بتحقيقنا لأرقام قياسية جديدة من حيث عدد الضيوف الذين استقبلناهم خلال فترة الاحتفالات باليوم الوطني ، وإن دل فإنما يدل على أن دولة الإمارات موطن الأرقام القياسية كونها وجهة جاذبة تتميز بالبنية التحتية والسمعة الطيبة والأمن والأمان ، ولعلَّ أكثر ما أثار فينا مشاعر الفخر هو أننا تمكنا من استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الضيوف وتوفير أفضل التجارب الثقافية والترفيهية لهم.مؤكداً في الوقت نفسه على أن هذا النجاح هو بفضل البنية التحتية الحديثة وأنظمة التشغيل والعمليات الذكية بالإضافة إلى كوادرنا المدربة وخبرائنا الذين أظهروا مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة خلال فترة الاحتفالات، مما ساهم في ضمان تجارب فريدة واستثنائية للجميع."