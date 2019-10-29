برامج استثنائية في «فاشن فورورد» بحي دبي للتصميم غداً

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

يستعد مهرجان «فاشن فورورد»، الحدث الأبرز في صناعة الأزياء والموضة في الشرق الأوسط، لبداية فعاليات نسخة أكتوبر 2019 غداً الخميس، والتي تستمر بمشاركة نخبة من أشهر مصممي الأزياء الراقية والأزياء الجاهزة المقيمين في دول الشرق الأوسط أو المنحدرين منها. وستكون المرتقبة الأكثر تنوعاً، من حيث عدد علامات الأزياء المشاركة، والتي تتضمن 21 عرضاً على المنصة، و20 عرضاً آخر لمصممين بمعرض «ذا جاردن»، وسيتمكن خبراء المجال والمهتمين بالأزياء من التعرف على أبرز المواهب على مستوى المنطقة في هذا القطاع مع المهرجان، الذي يقدم لزواره عدداً من العروض والمعارض، إضافة إلى حوارات مفتوحة مع أبرز قادة مجال الموضة والأزياء من جميع أنحاء العالم، بجانب برامج ترفيهية وفرصة تتيح للزوار «التسوق بشكل مباشر» في الفعالية التي ستستمر لمدة أربعة أيام.

منصة العروض

وفي السياق، تشمل نسخة أكتوبر 2019 مشاركة 21 من مجموع الأزياء الإقليمية والدولية بالإضافة لظهور 12 مصمماً جديداً يشاركون للمرة الأولى وعودة 9 آخرين أيضاً للمشاركة وإثبات الوجود. وسيشهد هذا الموسم مشاركة عدد من المصممين العالميين والإقليميين، الذين طالما كانت لهم بصمة واضحة في مجال عرض الأزياء، والذين اعتادوا على التواجد وبشكل فعال مثل أماتو وأتيليه زهرة ومايكل سينكو ويوسف الجسمي إلى جانب مصممي الألبسة الجاهزة المشهورين مثل أروى البناوي وبهنوود حصة فلاسي وكيبا و روني وحلو سديم وفاروين مروة. في المقابل، ستمنح الفعالية المصممين الصاعدين فرصة إثبات وجودهم في عالم الموضة والأزياء أمثال حاس إدريس وحازم قيس وجيسكا كيه وميسون فرح والي وناديا دزياك وتيم وتانيا سكاف.

جلسات حوارية

وفي ما يتعلق بجلسات حوار حي دبي للتصميم التي تناقش أهم مستجدات الموضة والتصميم في منطقة الشرق الأوسط والعالم فلن تغيب الشخصيات المهمة عن هذا الحدث الكبير، حيث يستضيف المهرجان شخصيات معروفة ومهمة مثل لاودوميا بوتشي، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير التصوير وابنة مصمم الأزياء الإيطالي ومؤسس شركة «بوتشي» إيميلو بوتشي، إضافة إلى جويل ماردينيان، رائدة الأعمال والشخصية المشهورة في عالم الجمال وسيدة الأعمال السعودية شهد الشهيل

منصة رقمية

ومن جانب آخر، سيتمكن الزوار في هذا الموسم من شراء الأزياء التي تنال إعجابهم خلال وبعد كل عرض، حيث يتيح المهرجان هذا العام منصة للتسوق المباشر باستخدام التكنولوجيا المدمجة في موقع «فاشن فورورد دبي» الإلكتروني. وستمكّن المنصة الرقمية «الخاصة بالتسوق المباشر» الحضور والمهتمين من إتمام عمليات الشراء في الوقت الفعلي خلال الحدث وبعده عبر خدمات المراسلة مثل واتسآب، والتي سيتم ربطها ببوابة دفع آمنة للغاية عبر بطاقات الائتمان.

المواهب الناشئة

وللمرة الأولى، تشارك in5، المنصة الرائدة لدعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة، ضمن فعاليات هذا الموسم. ويمكن لزوار الفعالية الالتقاء بفريق in5 ضمن جناح حي دبي للتصميم (d3) والتعرف على ما يقدمه لرواد الأعمال والمواهب الإبداعية. وسوف يستضيف in5 كذلك مجموعة من مصممي الملابس والأكسسوارات لعرض مواهبهم وأعمالهم الفنية عبر منصة متنقلة في ذا جاردن ضمن المبنى 7 في حي دبي للتصميم، بما في ذلك: بالإضافة إلى ذلك، تستضيف in5 حلقة نقاش بعنوان «الاستدامة: مستقبل الأزياء» في 2 نوفمبر بدءاً من الساعة 8 مساء في المبنى 4 ضمن حي دبي للتصميم، بمشاركة المتحدثين: بايال كشاتريا سيري، استشاري العلامات التجارية في سرايو، ومدير سابق في شانيل وشهد الشحيل، رائدة أعمال اجتماعية ومؤسسة مشاركة لعلامة أباديا، ومنصة بروجيكت جاست إلى جانب ريما البنا، مصممة ريمامي.

فضاء بيروت

كما يشارك في فعالية «ذا جاردن» The Garden أكثر من 20 من مصممي الأكسسوارات الأكثر شهرة في المنطقة بالإضافة إلى مفاهيم البيع بالتجزئة المحلية التي تشمل المجوهرات، وحقائب اليد، والملابس الجاهزة، وهي من الفعاليات التي لا يجب عليك تفويتها. وتشمل فعاليات المهرجان الإعلان عن اتفاقيات تعاون مع العلامات التجارية ذات الصلة، أهمها مع مدرسة تصميم الأزياء المجانية المشهورة «الفضاء الإبداعي بيروت»، ومعرض «ميسون بيرميد» ذي الشهرة الإقليمية. ومن المقرر أن تطلق مرسيدس بنز حملة «How To» العالمية، في المنطقة، بالتعاون مع فاشن فورورد دبي، حيث تمثل هذه الحملة رحلة مرسيدس بنز نحو الابتكار وسيتم الكشف عنها من خلال مبادرات متنوعة قبل الحدث وأثنائه وبعده. وتشمل أوجه التعاون الاستراتيجي الأخرى تعزيز العلاقات مع متاجر البيع بالتجزئة مثل متجر تريانو الفاخر، والعلامة التجارية الرائدة في مجال تصميم الملابس المعاصرة غير الرسمية أمريكان راغ، ومتاجر الأزياء الراقية ذات الأسعار المناسبة سبلاش.

قوة ديناميكية

وفى حوار مع «البيان»، أكد بونج جريرو الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لـ«فاشن فورورد دبي»، أنه تعد صناعة الموضة في دبي من الصناعات التي تتمتع بفرص واعدة وإمكانات نمو عالية ضمن سوق الموضة في منطقة الشرق الأوسط المحافظ على قوته وديناميكيته العالية، من خلال معدلات الإنفاق العالية والتوجه القوي نحو اقتناء الأزياء العالمية. ويشكل استقطاب وتطوير المزيد من المواهب الشابة أحد العوامل المهمة التي قد تساعدنا في تعزيز ثقافة الموضة والأزياء في المنطقة، حيث ستعمل على ابتكار تصاميم عالمية فريدة تجمع بين الحداثة والتراث العربي الأصيل. وأضاف: ترسخ فعاليات الموضة في الإمارات سمعتها كونها حدثاً لافتاً في عالم تجارة الأزياء بما يوفره من فرص تجارية وتفاعل بين تجار التجزئة، ومصممي الأزياء والصحافة المتميزة المهتمة بشؤون الموضة.

برامج استثنائية في «فاشن فورورد» بحي دبي للتصميم الذي ينطلق يوم غد ويستمر حتى 2 نوفمبر 2019

https://t.co/T9qE5vMKxy@d3Dubai#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ph9QR0kWCQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2019

تجارة إلكترونيه

وتابع بونج: يتيح «فاشن فورورد دبي» في النسخة الحالية فرصة التعرف إلى منصة التسوق الجديدة shop the Show، والتي تم فيها الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة التي عززت من حضور الموقع الإلكتروني للمنصة FFWD، حيث سيكون بمقدور الزوار شراء الأزياء التي يتم عرضها بالمنصة الرئيسية قبل أو بعد العروض التي تقام عليها، تلبية للطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية الاجتماعية من جانب المتسوقين، والحاجة المتزايدة للمصممين للتواصل بشكل مباشر مع عملائهم.

شريك استراتيجي

واستطرد بونغ: يتطلع المهرجان إلى أن يكون أهمّ منصة أزياء في دبي ومنطقة الشرق الأوسط عامة، وأن يسهم في تحديد مسار صناعة الأزياء والموضة الإقليمية. كذلك يمثل «فاشن فورورد دبي» منصة إقليمية داعمة لصناعة الأزياء بالمنطقة على أكثر من صعيد، إذ يشمل عروض أزياء نخبة من المصممين المعروفين والواعدين من أنحاء الشرق الأوسط، وانعقاد جلسات حوارية معمَّقة عن صناعة الأزياء بدعم حي دبي للتصميم، الذي يشكل الشريك الاستراتيجي لمهرجان فاشن فورورد منذ انطلاقته، يتحقق هدف المهرجان ومعه رؤية الحي، والتي ترتكز على خلق مجتمع إبداعي قوامه الإلهام وتشجيع التعاون، لتعزيز نمو التصميم الجماعي والعمل على ترسيخ صورة دبي عاصمة موضة تتميز بالابتكار وتفريخ المواهب وأيضاً بالإبهار والإبداع.

شريان الاقتصاد

ويرى بونغ أن صناعة الموضة شريان مهم من شرايين اقتصاد عواصم الموضة لجذب ومخاطبة أسواق جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، والشرق الأوسط، وروسيا، والصين وجنوب كوريا، والبرازيل، والهند وغيرها، ومن جانب آخر باتت دبي «مدينة الأزياء العالمية» تتمركز فيها صناعة مزدهرة ومربحة جداً، ترفدها مواهب المصممين، وتتجمع حولها صناعات شديدة الأهمية (التلفزيون، العارضات، تجارة الأقمشة وصناعتها، معامل الخياطة والتطريز، الحياكة اليدوية، الأكسسوارات التزيينية، ومهن تصفيف الشعر والتجميل، المعاهد التعليمية، المحالّ التجارية، استشارات فنية وتصوير) ومهن تجهيز العروض من إضاءة وإخراج وموسيقى وإدارة مسرح، ومكاتب تسويق وصحافة، وهذا يعني قيام ثقافة كاملة ووظائف وأدوار ومهن ومتطلبات فنية وتقنية وخبرات عملية واستثمارات ودورة إنتاج ينخرط فيها جزء مهم وتخصّصي من المصممين في الإمارات.