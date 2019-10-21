"السيف" تكشف عن الفعاليات المخصّصة للعائلات في الخريف

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت "السيف" الواجهة المائية من "مِراس"، عن أجندتها الحافلة بالفعاليات الترفيهية المخصّصة للعائلات في موسم الخريف، تزامناً مع تحسن الطقس وبرودة الأجواء.

وبهذه المناسبة، تدعو "السيف" زوارها للانطلاق في نزهة على الأقدام بدءاً من المنطقة التراثية، ووصولاً إلى المنطقة العصرية، مروراً بأسواق الحرفيين المستوحاة من مختلف ثقافات العالم، والأسواق الكرنفالية الزاخرة بالحركة والحياة مع الكثير من الألعاب الممتعة، وغيرها من التجارب المشوقة، والشوارع الحافلة بأصوات الموسيقى الحية، والإطلالات الأخاذة على خور دبي.

اكتشفوا الإبداعات الراقية للفنون اليدوية العالمية في "سوق السيف العالمي للحرفيين" الجديد كلياً، خلال جولاتكم بين الشوارع والأزقة لمشاهدة الإكسسوارات الأصلية المذهلة، والتحف والهدايا التذكارية، والقطع الخزفية الفنية الرائعة. وتفتح منصّات المتاجر طوال الأسبوع، وتتميز بإبداعاتها المتنوعة من منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا وغيرها من مناطق العالم.

ومع إنفاقكم 200 درهم في "السيف"، ستتاح الفرصة أمام أطفالكم لتجربة عالم مليء بالمرح والبهجة في الكرنفال الحافل الذي يقام على مدار الأسبوع، ويتميز بلعبة الركوب الدوارة (الكاروسل)، وغيرها من الألعاب التقليدية والعصرية، ومنطقة اللعب الخاصة بالصغار، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ورش الفنون الإبداعية التي تمنح أطفالكم فرصة لإطلاق العنان لأنفسهم.

وأما أيام الخميس والجمعة، فيمكنكم الاستمتاع بعروض الشارع الحية للموسيقيين والفنانين المحليين والفرق الفنية المتنوعة. وفي كل جمعة، ستقدم الفرقة الخليجية التراثية "جلسات خليجية" على المسرح، إبداعاتها الفنية، لإمتاع الزائرين بمعزوفات موسيقى العود الشاعرية، وإيقاعات موسيقى البندير الجذابة.

ويمكنكم الانطلاق بصحبة عائلاتكم في جولة "البحث عن كنز ألف ليلة وليلة"، لاستكشاف الشوارع والأزقة التراثية في "السيف"، والبحث عن الأدلة المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة" الشعبية، بما في ذلك "علاء الدين" وعلي بابا والأربعين حرامي" و"سندباد البحّار". ويمكنكم أيضاً البحث عن المصابيح المفقودة، وحل الألغاز، وتخمين الكلمات السحرية للفوز بجوائز من قطع "عملات السيف" الذهبية، والتي يمكن استبدالها بالحلويات مثل اللقيمات، والآيس كريم، وغيرها الكثير من المفاجآت، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي كل يوم خميس، يمكنكم التوقف لاختيار احتياجاتكم الأسبوعية من المنتجات الطبيعية الطازجة في "سوق السيف للمنتجات العضوية"، والاستمتاع بمذاقات الفواكه والخضروات العضوية الطبيعية، ورائحة الصابون المعطّر، ونكهات المربيات والعسل، والتعبير عن دعمكم للمنتجات المحلية.

كما تقدم "السيف" لزوارها من محبّي السينما فرصة لمتابعة نجومهم المفضلين، خلال أمسيات سينما الهواء الطلق تحت أضواء النجوم، والتي تعرض للعائلات أجمل الأفلام الكلاسيكية بين أيام الخميس والسبت.

ولن تشعروا بالجوع أبداً خلال هذه العروض الترفيهية الممتعة، فما عليكم سوى الاختيار بين مطاعم "السيف" الفريدة والمنتشرة في مختلف أنحاء الواجهة البحرية.

والتزاماً بوعدها بتقديم فعاليات ترفيهية متكاملة، بمشاركة زوارها من مختلف الجنسيات والثقافات، تحرص الوجهة على تجديد فعالياتها وديكوراتها وعروضها انسجاماً مع احتفالات "ديوالي" الهندية الشهيرة ، واليوم الوطني لدولة الإمارات، وعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية الجديدة.

ومع إنفاقكم 200 درهم في وجهة "السيف" خلال الفترة بين 10 أكتوبر 31 ديسمبر 2019، ستحظون بالمجال لتتويج تجربتكم الفريدة مع فرصة لدخول السحب على سيارة شيفروليه بليزر 2019.