«توزكي» يجتذب الصينيين إلى دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

تتفنن دبي في نسج العلاقات مع شعوب العالم، فهي المدينة العالمية التي تهوي إليها أفئدة الطامحين إلى جودة الحياة والباحثين عن فرص النجاح، والحالمين بأوقات السعادة التي لا يمحوها تعاقب الليل والنهار، مثال ذلك ما أعلنته «دبي للسياحة» عن شراكة جديدة تجمعها بشركة «تيرنر آسيا باسيفيك»، التابعة لـ«وارنر ميديا»، من أجل إطلاق حملة ترويجية جديدة كلياً، بطلها شخصية الإموتيكون الشهيرة «توزكي»، ذلك الأرنب الأبيض الذي يحظى بشعبية واسعة في الصين.

وتهدف الحملة إلى تعريف الصينيين بما تمتلكه دبي من مقومات وعروض سياحية تجعل منها وجهة رئيسية خلال فصل الخريف. كما سيتم عبر الحملة تشجيع مستخدمي الإنترنت في الصين على حجز إجازات لهم في دبي خلال الأسبوع الذهبي لليوم الوطني الذي ينظم في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر المقبل.