دبي تضيف 3 أرقام قياسية في «غينيس»

المصدر: دبي ــــ البيان

تمكنت دبي من إضافة 3 أرقام قياسية جديدة في كتاب غينيس للأرقام القياسية 2020، حيث حلّ «برج خليفة» على رأس القائمة برقمين قياسيين جديدين لأكبر واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED وأطول واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED، بينما حققت زجاجة عطر قياسية الحجم أنتجتها شركة «روح دبي» وبلغ سعرها 1.295 مليون دولار، الرقم القياسي لأكبر عدد من قطع الألماس على زجاجة عطر بإجمالي 3571 ماسة.

ويعد الكتاب مرجعاً متكاملاً لأهم الإنجازات العالمية في مختلف المجالات من الرياضة والإبداعات البشرية والتكنولوجيا وغيرها. وتضمنت هذه النسخة من الموسوعة تنوعاً استثنائياً، يشمل أرقاماً قياسية حققتها الروبوتات وغيرها من الأرقام التي يتم استحداثها سنوياً ليواكب هذا المرجع المتكامل متغيرات الحياة في مختلف القطاعات.

وتضمن الكتاب 2722 رقماً قياسياً مختلفاً و1107 صور أخّاذة لإنجازات مذهلة في عوالم الإنجازات الرياضية والتكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها.

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برج خليفة على رأس قوائم كتاب «غينيس للأرقام القياسية 2020»



