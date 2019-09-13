برج خليفة على رأس قوائم كتاب «غينيس للأرقام القياسية 2020»

المصدر: دبي - البيان

حلّ «برج خليفة» على رأس القائمة برقمين قياسيين جديدين لأكبر واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED وأطول واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED، في «كتاب غينيس للأرقام القياسية 2020»، والذي يعد مرجعاً متكاملاً لأهم الإنجازات العالمية في مختلف المجالات من الرياضة والإبداعات البشرية والتكنولوجيا وغيرها. وتضمنت هذه النسخة من الموسوعة تنوعاً استثنائياً، يشمل أرقاماً قياسية حققتها الروبوتات وغيرها من الأرقام التي يتم استحداثها سنوياً ليواكب هذا المرجع المتكامل متغيرات الحياة في مختلف القطاعات.

إنجازات مذهلة

تضمن الكتاب 2722 رقماً قياسياً مختلفاً و1107 صور أخّاذة لإنجازات مذهلة في عوالم الإنجازات الرياضية والتكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي وحتى الأرقام القياسية المتعلقة بالحيوانات والجغرافيا وغيرها.

ومن أرقام وإنجازات الإمارات البارزة التي وردت في الكتاب، زجاجة عطر قياسية الحجم أنتجتها شركة «روح دبي» وبلغ سعرها 1.295 مليون دولار، محققة الرقم القياسي لأكبر عدد من قطع الألماس على زجاجة عطر بإجمالي 3571 ماسة.

ومن ضمن الأمثلة التي وجدت مكاناً لها من منطقة الخليج، جاءت السعودية برقم قياسي لأكبر سباق للإبل شارك فيه 6120 جملاً في حدثٍ نظمه مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. وعلى مستوى الشرق الأوسط، استطاعت الفنانة السورية فايا يونان حجز مساحة لها ضمن النسخة الجديدة من الكتاب بعد أن أصبحت أول فنانة شرق أوسطية في العالم تبدأ مسيرتها الغنائية بإنتاج أغنية عن طريق تمويل جماعي من جمهورها، أو حتى الرقم القياسي لأقدم قطعة خبز في العالم، والتي يبلغ عمرها 14400 سنة واكتشفها فريق أبحاث من جامعة كوبنهاغن في الصحراء السوداء في الأردن.

وقال طلال عمر، المدير الإقليمي لمكتب «غينيس للأرقام القياسية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: حصلت العديد من الشركات والأفراد من أنحاء الشرق الأوسط على ترويج عالمي واسع بحجزها مكاناً في نسخة هذا العام من كتاب غينيس للأرقام القياسية 2020، أكثر الكتب ذات حقوق النشر مبيعاً عبر التاريخ. وقد تضمنت نسخة الشرق الأوسط قصصاً ملهمة لأفراد ومؤسسات عبروا حدود الممكن وحصلوا على لقب «مميز رسمياً».

أرقام غينيس

قامت موسوعة غينيس للأرقام القياسية باحتساب حجم كتابها بالأرقام فتخطى عرض أوراق نسخة هذا العام مرصوفة بعضها مع بعض نحو 26.7 ميلاً، ما يعادل ارتفاع 5 قمم إيفرست أو 52 مرة من برج خليفة في دبي أو 17126 من سلطان كوسين، أطول رجل في العالم على قيد الحياة. وإذا ما وضعت هذه الصفحات طولاً بعضها فوق بعض فإنها ستشكل طريقاً بطول 293 ميلاً، ما يكفي لتغطية كل مساحة الأخدود العظيم من ولاية أريزونا الأمريكية، أو كل خطوط السكك الحديدية لمترو أنفاق لندن.