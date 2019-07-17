دبي الرقمية.. صدارة معرفية عربياً

المصدر: دبي - البيان

وضعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رؤية متكاملة لتطوير مكتبة دبي الرقمية، بحيث تكون المكتبة الرائدة عالمياً وتمثل نموذجاً فريداً لمكتبات المستقبل. ولم يمضِ على إطلاق المكتبة سوى ثلاث سنوات، حتى تبوأت المركز الأول عربياً من حيث المحتوى والتنوع المعرفي، حيث ستضم زهاء مليوني عنوان في العام المقبل، من 100 ألف عنوان في 2018.هذا ما صرّح به الباحث جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، خلال أمسية معرفية نظمها مركز جمال بن حويرب للدراسات.

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