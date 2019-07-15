بطاقة توفير لاكتشاف دبي

المصدر: دبي - البيان

تتيح «بطاقة دبي» المدفوعة مسبقاً الفرصة لحامليها لزيارة أفضل المعالم والوجهات والجولات السياحيّة في دبي بتكلفة أقل، كما تعفيهم من حيازة الأموال النقدية للإنفاق على برامجهم الترفيهية.

وتتوافر «بطاقة دبي» بثلاث فئات توفر لحامليها ما يقرب من 60 في المئة على تذاكر الدخول إلى المعالم والوجهات السياحية، ما يعد وسيلة فعالة لضمان الاستمتاع بموسم صيف دبي. وبواسطة بطاقة الدخول المرنة، يستطيع الزائر توفير حتى 50 في المئة عند اختياره ثلاث وجهات وتجارب بارزة في دبي، علماً بأن البطاقة توفر أكثر من 40 خياراً من الأنشطة المميزة.

وتخصَّص بطاقة الدخول غير المحدودة لعشّاق المغامرات، إذ تضمن لحامليها إمكانية زيارة جميع الوجهات البالغ عددها 48 وجهة خلال 3 أيام متتالية. أما بطاقة دخول مدن الملاهي فهي طريق إلى عالم المتعة والمرح الذي توفره دبي التي تشتهر بمجموعة مدهشة من مدن الملاهي، وهذه البطاقة هي أفضل طريقة للزوّار والمقيمين للاستمتاع بها.

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