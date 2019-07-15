«بطاقة دبي».. أسرع طريق إلى مفاجآت الصيف

المصدر: دبي - البيان

لا تكتمل تجربة الزوّار والمقيمين خلال مفاجآت صيف دبي من دون الاستمتاع بالوجهات الترفيهية والمعالم السياحية المميزة التي تنتشر في أنحاء المدينة، فبالإضافة إلى العروض الترويجية التي تشهدها مراكز التسوّق والفنادق والمطاعم في «دانة الدنيا»، والفعّاليات الترفيهية التي تغمر جميع أفراد الأسرة بالسعادة والفرح، تتيح «بطاقة دبي» الفرصة للزوّار والمقيمين لزيارة أفضل المعالم والوجهات والجولات السياحيّة في دبي بتكلفة أقلّ.

وتتوفر «بطاقة دبي» المدفوعة مسبقاً بـ3 فئات، لتمكّن حامليها من توفير ما يقرب من 60% على تذاكر الدخول إلى المعالم والوجهات السياحية، كما تغنيهم عن حمل المبالغ النقدية للحصول على تذاكر الدخول، ويمكن الحصول على هذه البطاقة عبر الموقع الإلكتروني (dubai-pass/‏‏‏deals-and-offers/‏‏‏www.visitdubai.com).

دخول مرن

ويستطيع الزائر توفير حتى 50% عند اختيارك لثلاث وجهات وتجارب بارزة في دبي، وذلك باختيار معلم واحد من الفئات الـ3 لتحصل على البطاقة التي تناسبه، سواء كان يود الذهاب في مغامرة بالصحراء، أو جولة على القارب مع «سبلاش تورز»، أو اصطحاب أطفاله إلى «كيدزانيا» أو «موشنغيت»، أو كان يود زيارة برج خليفة ومتحف الاتحاد، كما توفر «بطاقة دبي» أكثر من 40 نشاطاً مميزاً ليستمتع السائح بإقامته في دبي، وتتوفر البطاقة خلال الصيف بسعر 389 درهماً للطفل، و399 درهماً للشخص البالغ، وهي صالحة لمدة 7 أيام.

دخول غير محدود

هذه البطاقة مخصصة لعشّاق المغامرات، حيث تضمن لحامليها إمكانية زيارة جميع الوجهات البالغ عددها 48 وجهة خلال 3 أيام متتالية، ويمكن لحاملها أن يتسلّق الصعاب في منتزه أفينتورا، والاستمتاع بمغامرات شيّقة في «آي إم جي عالم من المغامرات»، وتناول الأطباق الشهية على متن قارب في الخور، ومشاهدة «دبي فاونتن بوردووك»، وتتوفر البطاقة خلال الصيف بسعر 846 درهماً للطفل، و899 درهماً للشخص البالغ، وهي صالحة لمدة 3 أيام.

دخول الملاهي

تشتهر دبي بمجموعة مدهشة من مدن الملاهي، وهذه البطاقة هي أفضل طريقة للزوّار والمقيمين للاستمتاع بها، إذ يمكن الاختيار بين بطاقة دخول إلى 3 مدن ملاهٍ وحدائق مائية، أو 5، أو جميع مدن الملاهي والحدائق المائية، ويمكن زيارة هذه الوجهات خلال 5 أيام، أو 7، أو 14 يوماً، وهي تمكّن حامليها من توفير ما يصل إلى 50% على رسوم الدخول.