«صيف دبي» عبر «البيان» تواكب ثراء موسم الإجازات

المصدر: دبي - البيان

تطلق صحيفة «البيان»، عبر منصاتها الرقمية وفي النسخة الورقية، سلسلة من التقارير المصورة تحت عنوان «صيف دبي»، تستمد جوهرها من روح دبي المفعمة بالنشاط والحيوية، وتواكب مفاجآت صيف دبي بمختلف تفاصيلها الممتعة.

وتنقل هذه التقارير، عبر أكثر من 30 حلقة منوّعة، متابعي المنصات الرقمية لـ«البيان»، إلى رحلة ممتعة ممتلئة بروح المغامرة والتجارب الثرية لقضاء فصل الإجازات في مدينة السعادة، إضافة إلى نصائح وإرشادات مفيدة في الحياة اليومية خلال أشهر الصيف ذات فائدة معرفية وتثقيفية وترفيهية.

وإلى جانب التجارب التي يتم تصويرها، تعكس السلسلة الجديدة آراء الناس، وتستطلع أحاسيسهم وأفكارهم عن أبرز ثلاث لحظات لا تُنسى عاشوها مع أحبائهم في دبي، ورسائل المقربين منهم التي ينصحونهم فيها بقضاء الإجازة المقبلة مجدداً معهم في دبي.

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ــ «صيف دبي».. جديد «البيان» لمواكبة موسم الإجازات