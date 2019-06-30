«صيف دبي».. جديد «البيان» لمواكبة موسم الإجازات

المصدر: دبي - البيان

تطلق صحيفة «البيان» عبر منصاتها الرقمية، وفي النسخة الورقية، مواكبة للإقبال الكبير الذي تشهده دبي في فصل الصيف من مرتادي فعالياتها، ومراكز تسوقها، ومئات التجارب الترفيهية التي تجذب الأفراد والعائلات، سلسلة من التقارير المصورة تحت عنوان «صيف دبي»، التي تستمد جوهرها من روح دبي المفعمة بالنشاط والحيوية. وتواكب مفاجآت صيف دبي، بمختلف تفاصيلها الممتعة عبر حلقات مصوّرة، تسجل نبض الصيف في أجمل المعالم السياحية في المدينة. كما تضع المشاهد في قلب دبي التي لا تنتهي مفاجآتها لزوّارها ومقيميها على حدٍّ سواء، ضمن تجارب مرئية ثرية أبطالها من أرض الواقع، وأحداثها تعكس تطلعات السائحين على مستوى العالم.

مدينة السعادة

وعبّر أكثر من 30 حلقة منوعة، تنقل هذه التقارير المشاهدين من متابعي المنصات الرقمية لـ«البيان»، في رحلة ممتعة ممتلئة بروح المغامرة والتجارب الثرية لقضاء فصل الإجازات في مدينة السعادة، إضافة إلى نصائح وإرشادات مفيدة في الحياة اليومية خلال أشهر الصيف يكون فيها فائدة معرفية وتثقيفية وترفيهية.

لحظات لا تنسى

وإلى جانب التجارب التي يتم تصويرها، تعكس السلسلة الجديدة آراء الناس وتستطلع أحاسيسهم وأفكارهم عن أبرز 3 لحظات لا تُنسى عاشوها مع أحبائهم في دبي، كذلك رسائل إلى مقربين منهم ينصحونهم بتمضية الإجازة المقبلة مجدداً معهم في دبي.

معالم دبي

وتصور إحدى حلقات التجارب الشيقة في سكاي دايف دبي، الذي يعد أكبر نادٍ لرياضة القفز بالمظلات في المنطقة، وتستعرض الحلقة متعة القفز من السماء مع الهواة ومحبي المغامرات الذين شاهدوا معالم دبي وجزيرة النخلة الموجودة في قلب مياه الخليج والمزينة بفندق «أتلانتس»، ذي الـ5 نجوم، والتي أصبحت مقصداً سياحياً لجميع زوّار الدولة.

بينما تنقلنا حلقة أخرى مصورة في «دبي أكواريوم»، أحد أكبر أحواض «الأكواريوم»، وأجملها في العالم، ضمن استطلاعات الرأي، نبض زوّار دبي، الذين رشحوا عدداً من الأماكن الجميلة، منها برج «خليفة» و«سيتي ووك» وشارع «السيف»؛ تلك الأماكن التي يتمنون تكرار زيارتها، وظلّت عالقة في أذهانهم، وينصحون كل من يفكر في زيارة المدينة، بأن تكون محط اهتمامهم، نظراً إلى فرادتها وجمالها.