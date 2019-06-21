المصدر: دبي ـ البيان

تنطلق اليوم فعاليات مفاجآت صيف دبي، في دورة جديدة حافلةٍ بالبرامج الترفيهية والعروض الترويجية، التي ستجعل دبي الوجهة المثلى للعائلات والأطفال خلال الصيف، وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن العروض والفعاليات التي تنتظر الزوّار والمقيمين، والتي تتضمن عروض الإقامة في الفنادق، والفعاليات الترفيهية، والحفلات الموسيقية العالمية، إضافة إلى فرص الفوز بجوائز متنوعة.

وتقدم مجموعة مراكز التسوق جوائز مذهلة للمتسوقين، مع حملة «تسوق، اربح وانطلق»، مع فرصة للفوز بسيارة إنفينيتي Q30 الفارهة كل يوم سبت ابتداءً من 29 الجاري.

وتشهد 6 مراكز تسوّق تابعة لمجموعة ماجد الفطيم، اليوم، فعالية تخفيضات لمدة 12 ساعة، تبدأ عند 12 ظهراً، وتستمر حتى منتصف الليل. وتمنح هذه الفعالية عشّاق التسوّق الفرصة للحصول على عروض مميزة وتخفيضات كبيرة على مشترياتهم.

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ـــ مفاجآت صيف دبي تنطلق اليوم بتخفيضات وعروض مميزة