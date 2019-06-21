مفاجآت صيف دبي تنطلق اليوم بتخفيضات وعروض مميزة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تشهد دبي اليوم انطلاق مفاجآت صيف دبي مع فعّالية تخفيضات لمدة 12 ساعة، والتي تبدأ 12 ظهراً وتستمر حتى منتصف الليل في ستة مراكز تسوّق تابعة لمجموعة ماجد الفطيم. وتمنح هذه الفعّالية عشّاق التسوّق الفرصة للحصول على عروض مميزة وتخفيضات كبيرة على مشترياتهم.

وسيحصل كل شخص ينفق أكثر من 300 درهم في المتاجر المشاركة على فرصة للدخول في السحب على جائزة تبلغ قيمتها 50000 درهم، والتي يمكن للفائز استغلالها للتسوّق في المراكز التابعة ماجد الفطيم خلال مفاجآت صيف دبي.

عالم مدهش

كما تنطلق اليوم في 11 صباحاً فعاليات الدورة العشرين من عالم مدهش، الحدث الصيفي الأبرز الذي يترقبه كل أفراد العائلة والذي يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات الموزعة على أربع مناطق مليئة بالمتعة والمرح بما فيها منطقة العجلات وألعاب المهارات ومنطقة المغامر الصغير ومنطقة العروض. وسوف يحضر الافتتاح الرسمي لـ «عالم مدهش» مقدم البرامج الحوارية الشهير كريس فيد وعائلته.

ويتيح عالم مدهش، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين اليوم و17 أغسطس في القاعات من 3 إلى 7، هذا العام لزواره فرصة الدخول المجاني. ومن المقرر أن تقدم دورة هذا العام، التي تتزامن أيضًا مع انطلاق مفاجآت صيف دبي، تجربة فريدة لا تنسى لأفراد الأسرة من جميع الأعمار وذلك من خلال ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية على كامل مساحة الحدث ضمن المناطق الأربع.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة فرصة مميزة لكافة زوار عالم مدهش خلال إجازة نهاية الأسبوع الأول من افتتاحه للفوز بسيارة GAC GS3 الجديدة كلياً في المنطقة، ويمكن الحصول على كوبون للمشاركة في السحب مقابل إنفاق 250 درهماً إماراتياً على الألعاب داخل عالم مدهش.

وسيجري السحب يوم الأحد المقبل 23 يونيو للإعلان عن اسم الفائز المحظوظ. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالمناسبة: «إننا سعداء جداً بالنجاحات التي حققها عالم مدهش على مدى العقدين الماضيين.

فقد باتت شخصية مدهش اليوم أيقونة ترمز للطفولة بالنسبة لجميع الثقافات ومبعث الذكريات الجميلة واللحظات التي قضاها الأطفال مع الأهل والأصدقاء. اليوم تعود هذه الوجهة العائلية المفضلة بعامها العشرين مع أكثر من 100 من الأنشطة والفعاليات المليئة بالمرح».

وبالإضافة إلى الدخول المجاني إلى عالم مدهش، يمكن لكافة الزوار الاستفادة من باقات الألعاب خلال أيام الأسبوع وخلال أيام عطلة نهاية الأسبوع أيضاً والتي تمنحهم الفرصة للوصول إلى 6 ألعاب مختارة.

ألعاب تفاعلية

وبالنسبة للذين تجتذبهم المغامرات والتشويق، فإن منطقة العجلات في القاعتين 6 و 7 ستكون الوجهة المثالية بكل ما تقدمه من ألعاب مثل «الترامبولين البانجي» وحلبة التزلج على الجليد ودراجات الدفع الرباعي.

ومن المقرر أن تقدم منطقة ألعاب المهارات في القاعة 7 الكثير من الألعاب التفاعلية مثل Fruit Ninja و Temple Run والألعاب الشيقة مثل Pac-Man و.Donkey Kong 3 بالإضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي بما في ذلك Cinecoaster 360VR، ونظام السينما XD متعدد الأبعاد الذي يحاكي حركات المركبة الافعوانية الواقعية. في هذه الأثناء، سيحظى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات فما دون، ضمن منطقة المغامر الصغير في القاعات 3 و4، بالكثير من المرح والمتعة أثناء التنقل بين القلاع الشاهقة وألعاب فناجين الشاي وسيارات التصادم.

وستستضيف منطقة العروض العديد من شاحنات الطعام المحلية الشهيرة والأكشاك التي ستقدم أشهى المأكولات مع فرصة شراء العديد من الهدايا التذكارية من الأكشاك المشاركة قي الحدث.

كيدز روك

إلى ذلك أعلن «دبي فستيفال سيتي مول» عن تنظيم مهرجان «كيدز روك» واستضافة مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية الفريدة للعائلات والأطفال وبرنامج حافل بعروض التسوق المميزة في إطار استعداداته للاحتفال بموسم مفاجآت صيف دبي، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة ولغاية السبت 3 أغسطس.

ويقدم المول لزواره باقة من الفعاليات المشوقة على مدار 40 يوماً، بدءاً من العروض المسرحية اليومية وورش العمل، وصولاً إلى جلسات قراءة الكتب ولقاء شخصياتهم الكرتونية المفضلة والتقاط الصور معها.

وفي هذا الإطار، سينطلق مهرجان (كيدز روك) بدايةً مع عروضٍ لشخصيات برنامج الأطفال الشهير (بي جي ماسكس) على أن تبدأ عروض نجوم مسلسل (أنجري بيردز 2) في النصف الثاني من المهرجان.

تجارب استثنائية

قال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية بدبي: «يمثل»دبي فستيفال سيتي مول«وجهة رائدة للترفيه ويقدم تجارب استثنائية للزوار من مختلف الأعمار. ويحرص هذا العام على منح المتسوقين فرصة قضاء أمتع الأوقات في استكشاف عروض التسوق الفريدة ومشاهدة العروض المفضلة لنجوم برامج الأطفال العالمية (بي جي ماسكس) و(أنجري بيردز) التي تزور المنطقة للمرة الأولى».