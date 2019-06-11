فيديو.. حسين الجسمي يُهدي جمهوره "أعز الناس"

المصدر: البيان الالكتروني

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة "أعز الناس" من رؤيته وألحانه، وأشعار سلطان بن محمد، والحان فيما أسند توزيعها الموسيقي والمكساج والماستر لحسام كامل، وهي من الأغنيات التي تحمل مشاعر الحب والإخلاص في كلماتها العاطفية.

وتعدّ الأغنية التعاون الثاني للجسمي مع سلطان بن محمد بعد تعاونهما في أغنية "التاج" التي طرحت في ألبوم "حسين الجسمي 2010".

ونشرت الأغنية عبر القناة الرسمية للجسمي في "يوتيوب" الى جانب المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة، والإذاعات في الإمارات والخليج والعالم العربي.