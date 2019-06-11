الفلبين تغرق بمليوني كيلوغرام من المانغو

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تفيض الفلبين بملايين حبات المانغو بينما تعاني تأثير التردد الجنوبي "إل نينو" الذي رفع الحرارة وخفّض سعر مليوني كيلوغراما من المانغو إلى أقل من ثمنها المحلي.

وفي مسعى لتفادي اهتراء المحاصيل أطلقت وزارة الزراعة حملةً تسويقية بعنوان "مترو المانغو" في محاولة نقل مليون كيلوغرام من الفاكهة في مترو مانيلا، على أن تنتشر الأكشاك التي تبيع المانغو في أرجاء العاصمة طوال شهر يونيو.

وستباع حبات المانغو الطازجة بين 25 و50 بيزو لجذب الشراة على أن يحصل الذين يشترون بكميات كبيرة على الأسعار الأكثر انخفاضاً.

وحسب "غارديان" البريطانية، تطلق الوزارة صفوفاً تعليمية في الطهو لتعليم الناس كيفية استخدام المانغو وسيقام مهرجان للفاكهة في منتصف يونيو لرفع الطلب وزيادة حماسة الناس.

ويساعد الاهتمام الخارجي بالمانغو زهيد السعر على تخفيف العبء إذ تعهد مستورد فواكه ياباني بشراء 100 ألف كيلوغرام، وتأمل الفلبين أن تزيد صادرات المانغو اليومية لكل من هونغ كونغ ودبي.